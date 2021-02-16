Порошенко с трибуны Рады заявил о "пятой колонне" Путина в Украине и напомнил, кто украл Крым

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко жестко ответил нардепу от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестору Шуфричу о том, кто виноват в оккупации Крыма.

Соответствующее заявление пятый президент сделал с трибуны Верховной Рады Украины (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Несмотря на то, что у меня инаугурация была в июне, когда уже несколько месяцев продолжалась российская аннексия и оккупация, до сих пор ОПЗЖ не могут разобраться, кто же виноват в аннексии и агрессии. Мы от имени всего зала информируем вас, что фамилия этого человека – это Путин. Тот, кто подал своему Совету Федерации закон о праве использования российских войск за рубежом. Тот, кто ввел войска. Тот, кто убивал крымских татар и украинских патриотов. Тот, кто захватывал и бросал их в тюрьмы, и Ахтем Чийгоз может ярко вам это рассказать", – отметил Петр Порошенко.

"Если бы вы открыли глаза и перестали выполнять задачи страны-агрессора, насаждая здесь тезисы российской пропаганды, которые вы до сих пор имели возможность распространять через свои каналы, которые к счастью закрыты", – отметил Порошенко.

"Хочу подчеркнуть, что во времена Порошенко вы попытались купить эти каналы за несколько недель до завершения моей каденции. А сейчас, когда вас лишили права обманывать украинских людей, весь этот зал поддерживает это решение. Путин... вы сами поняли, кто", – подытожил Петр Порошенко, намекая на известную фанатскую песню о кремлевском хозяине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко призвал поддержать украиноязычные средства массовой информации, в том числе и путем оформления предоплаты. Он отметил, что чтение новости на украинском и подписка на украиноязычные издания и приложения – это один из шагов, который поможет полному переходу на украинский язык.