Порошенко с послом Великобритании в Украине обсудил развитие Украины и санкции против России

Пятый президент Украины, лидер партия "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс. Во время беседы были обсуждены ключевые вопросы внутриполитического развития Украины.

Как отметила пресс-служба "ЕС", в разговоре, в частности, обратили внимание на состояние верховенства права, правосудия и антикоррупционную политику, обеспечение независимости антикоррупционных структур, борьбу с последствиями пандемии коронавируса, скоординированные подходы к противодействию российской агрессии и восстановление территориальной целостности нашего государства.

Петр Порошенко отметил твердую позицию Великобритании, в частности как председательствующей в Группе Семи, в поддержку Украины как на фронте внутренних реформ, так и противодействия вызовам безопасности.

Признана важность сохранения и усиления санкций против России, в частности на уровне стран Семерки, до полного выполнения Москвой Минских договоренностей и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

На встрече отдельно уделено внимание ситуации в сфере свободы слова и СМИ, пути обеспечения макроэкономической стабильности и восстановление экономического развития Украины, ускорения ее европейского и евроатлантического курса.

Петр Порошенко выразил надежду на активную поддержку Лондона в вопросе евроатлантической интеграции Украины, прежде всего в части получения Плана действий по членству в НАТО.

Во время встречи представлены законопроекты для противодействия дезинформации и ответственности за сотрудничество со страной-агрессором.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко в седьмую годовщину Революции Достоинства почтил память погибших Героев Небесной Сотни. Он отметил, что сейчас к власти пришел Антимайдан, но оппозиция способна защитить Украину.