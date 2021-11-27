Порошенко: разведка демотивирована из-за срыва спецопераций и отношения Зеленского

Украинская разведка теряет мотивацию на фоне провала спецоперации с вагнеровцами и заявления президента Владимира Зеленского о разведчиках-авантюристах.

Об этом в интервью программе The Week на телеканале "Прямой" заявил пятый президент и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Он убежден, что Украина должна гордиться своей разведкой, учитывая, какие сверхсложные спецоперации были выполнены в условиях российской агрессии.

Он возмутился тем, что во время пресс-марафона Зеленский назвал разведчиков "авантюристами", в то время как в других странах мира сотрудников разведки "носят на руках".

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"Сейчас разведчики теряют мотивацию и это не только операция по "вагнеровцам". Посмотрите на операцию, которая состоялась по подготовке освобождения украинских заложников на донецком заводе "Изоляция". Где тот же крот обеспечил утечку информации и приказ СБУ атаковать разведчиков на украинской территории для того, чтобы сорвать операцию. В конце концов, и эта операция была сорвана", – констатировал Порошенко.

Как известно, 26 ноября во время пресс-марафона Зеленский, отвечая на вопрос о "вагнергейте", заявил, что экс-глава Главного управления разведки Василий Бурба – это авантюрист и аферист.