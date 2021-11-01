Порошенко призвал увеличить субсидии для граждан на 20 млрд грн и компенсировать коммунальные расходы местным бюджетам

"Европейская Солидарность" требует на внеочередном заседании рассмотреть законопроект 6006 и заложить дополнительно 20 млрд грн на субсидии для граждан.

Об этом во время согласительного совета заявил лидер партии, пятый президент Петр Порошенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Мы требуем, прежде всего, заложить достаточное количество субсидий, чтобы защитить людей от высоких тарифов, а не перекладывать это на плечи местных бюджетов. Наш законопроект 6006 уже в этом году предусматривает дополнительно 20 миллиардов на субсидии. Просим поставить его в повестку дня и рассмотреть", – отметил Порошенко.

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"Второе. Правительство должно компенсировать местным бюджетам их расходы на компенсацию тарифов школам, больницам, детским садам. Потому что то, что вы сделали, подписав неработающий псевдомеморандум, это означает, что в этом и в следующем году местные советы не будут финансировать школы, детские. сады, больницы, освещения, дороги и все прочее. Я требую спасти децентрализацию, которая была инициирована мной и моей командой", – подчеркнул пятый президент.