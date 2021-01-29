Порошенко призвал политсилы поддержать кандидатуру Маруси Зверобой на выборах в Ивано-Франковске

"Европейская солидарность" официально выдвинула кандидатом на выборах народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №87 известного волонтера, добровольца, десантницу Марусю Зверобой.

Лидер партии, пятый президент Петр Порошенко отметил, что совершенно не случайно именно в День памяти Героев Крут съезд выдвигает настоящую героиню войны против российской агрессии и призвал демократические силы ее поддержать, сообщила пресс-служба "ЕС".

"Маруся Зверобой, которая вела абсолютно обычную жизнь, занималась бизнесом, но с первых дней войны она – женщина, мать – приняла решение, что ее место на фронте. Ибо ничего важнее, чем судьба Украины не существует", – отметил Порошенко.

"Если вы спросите у десантников, кто такие "Марусины медведи" – то это рота, которая решила солидаризироваться с действиями мощной патриотки, профессионала, человека, который безоговорочно любит Украину – Маруси Зверобой. Я хочу подчеркнуть, что и роль и та миссия, которая была отыграна во время войны – она была очень важной, но сейчас остается другая угроза и другие вызовы", – отметил пятый президент.

Порошенко отметил, что Украине очень дорого обошлась "эпоха шоуменов", которые оказались невеждами и непрофессионалами. "Эпоха людей, которые провозгласили свою стратегию "какая разница", Украиной не была воспринята. Эпоха тех, кто собирался вставать на коленях и ползти к Путину для того, чтобы увидеть в его глазах мир, очень дорого обошлась Украине", – отметил Петр Порошенко .

Лидер "Европейской Солидарности" призвал другие политические силы поддержать кандидатуру Маруси Зверобой, чтобы противостоять пророссийским силам и олигархическому давлению по всей Украине: "дать отпор не только на фронте россиянам, но и внутри страны "пятой колонне". Дать отпор олигархам. Не дать им фальсифицировать выборы. Не дать им воровать", – подчеркнул Порошенко.

"Я хочу призвать все демократические силы Украины: Маруся Зверобой – это не только и не столько о "Европейской Солидарности", это об Украине, о государственности, о строении государства. И победить мы можем, только когда объединимся. Мое обращение к "Голосу" – поддержите Марусю Зверобой. Мое обращение к "Батьківщине", к "Свободе" – поддержите Марусю Зверобой. Не надо поддерживать Порошенко – поддержите Марусю. Мы должны победить. Это должно быть тестом на способность противостоять Зе-19", – обратился Порошенко.

"Воспользовавшись расколом, они думают, что они смогут нас обыграть. Нет, это не об игре – это об Украине. И поэтому сейчас экзамен проходит каждая демократическая политическая сила. Я хотел бы верить, что достойно это испытание пройдет большинство и поддержат Марусю так, как ее поддержала "Европейская Солидарность", – отметил пятый президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко вместе с женой Мариной почтили память Героев Крут в Киеве на Аскольдовой могиле возле памятного креста. Пятый президент подчеркнул, что их подвиг вдохновляет еще больше любить Украину.