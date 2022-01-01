Порошенко поздравил украинцев с Новым годом 2022: главные наши с вами победы – еще впереди

Пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной поздравили украинцев с Новым 2022 годом. Они напомнили о вкладе партии "Европейская солидарность" в помощь волонтерам на фронте, а также отметили необходимость установления мира на Донбассе.

Видеоприветствие политиков опубликовали в пресс-службе "ЕС". Порошенко напомнили, что в 2021 году Украина отпраздновала тридцатилетие независимости, а политическая сила уже в качестве волонтеров помогала армии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Начиная от женщин с детьми, которые приходили в наш офис для того, чтобы плести сетки для маскировки. И завершая группами энтузиастов и народными депутатами от "Европейской Солидарности", которые вместе ездили в прифронтовую зону для того, чтобы обеспечивать бригады, которые находятся на "передке", системой видеоразведки и видеонаблюдения. Не забывая о мандаринах, клубнике и других вкусностях для наших воинов", – сказал Порошенко.

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По его словам, деньги на это собирала вся Украина. "Кто миллион, а кто и отдал последнюю сотню гривен. "Европейская Солидарность", "Дело Громад", "Солидарная Молодежь", а еще тысячи и тысячи небезразличных людей присоединились к этому проекту, чтобы защитить жизнь наших воинов и украинскую землю", – добавил он.

В "ЕС" напомнили, что ветераны российско-украинской войны создали мощную организацию "Братья по оружию". "Как граждане они четко заявили: в стороне не будут стоять, им есть "какая разница". Как резервисты они всегда готовы "гостеприимно" встретить путиноидов. По принципу: "Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет", – добавил политик .

"В декабре под Авдеевкой видел свежие дыры от российских снарядов. Дары "русского мира" для Украины. Кто-то анонсирует: вот будет вторжение. Извините, вторжение уже было и есть. Эта война России против Украины длится уже 8 лет. И только в единстве мы способны защитить себя. Оборона страны от российской агрессии — это общее дело власти и оппозиции. Всего украинского народа. Когда я за границей, будь то канадский Галифакс, Стамбул или Варшава, – забываю о наших внутренних разногласиях и мобилизую мир на поддержку Украины", – отметил лидер "ЕС".

Во многих украинских семьях за праздничным столом в этом году, к сожалению, останутся пустые места. Потому что за последние два года около ста тысяч украинцев погибли от наводнения, отметил Порошенко.

"Не имея возможности делать работу за нашу власть, мы помогали как могли. И в следующем году прошу каждого, даже умоляю, кто еще не привился, вакцинируйтесь, пожалуйста. Наша команда вакцинирована. И это позволило несмотря на пандемию ездить по стране и встречаться с удивительными людьми. Украинцы замечательные, открытые, добрые. И это не зависит от того, кто за кого голосует. Мы граждане. Одна большая нация", – сказала Марина Порошенко.

"Итак, дорогие украинцы! Давайте войдем в 2022 год сильными и уверенными. Пусть Новый год будет годом побед для страны и для каждого из вас. Я твердо убежден, главные наши с вами победы – еще впереди! С Новым годом!" – добавил пятый президент.