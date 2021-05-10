Порошенко поздравил издателя Малковича с юбилеем и назвал 'образцом борьбы за родное слово'

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил издателя Ивана Малковича с юбилеем.

Об этом сообщает пресс служба "ЕС".

"Будет Язык – будет Нация, нет – будет вечный Путин, как бы он ни назывался" – эти слова Ивана Малковича на вручении Шевченковской премии особенно мне запомнились ", – делится Петр Порошенко.

Лидер политсилы подчеркнул, что жизненный путь господина Ивана является примером борьбы за Украину и родное украинское слово. Его стихи известны во всем мире, а издательство "Абабагаламага" под его креативным руководством сделало очень много для книгоиздательского дела, особенно для развития детского чтения. На их прекрасно иллюстрированных книгах уже выросло целое поколение украинских детей.

Петр Порошенко поблагодарил Ивана Антоновича за то, что он год за годом лелеет в душе читателей совершенно удивительное чувство – сильное, мощное – любви к Украине и пожелал художнику многая и благая лета, сил и энергии на этом пути!

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил всех украинцев с Днем Европы.

Лидер политсилы подчеркнул, если где-то на политической карте Европы сегодня и есть крупнейшие еврооптимисты, то это точно в Украине. Именно здесь и сейчас происходит ожесточенная борьба за будущее объединенной Европы. Как в деле отпора неоимперским агрессивным амбициям Кремля. Так и на фронте внутренних преобразований.