Порошенко – в День Европы: Украина будет членом ЕС

Пятый президен Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил всех украинцев с Днем Европы.

Лидер политсилы напомнил, что проект объединенной Европы был и остается самым амбициозным и успешным в истории интеграционным проектом. Его идеалы и ценности вдохновили и нас, украинцев, к внутренним общественно-политическим и социально-экономическим преобразованиям.

Об этом сообщает официальный сайт " ЕС ".

"Как пятый президент имел честь от имени украинского народа сделать несколько важных шагов на пути к европейскому будущему. Подписано и начата реализация Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли. Мы выбороли безвизовый режим. Начали масштабные секторальные интеграционные проекты. Курс на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции", – говорится в тексте поздравления.

Петр Порошенко подчеркнул, если где-то на политической карте Европы сегодня и есть крупнейшие еврооптимисты, то это точно в Украине. Именно здесь и сейчас происходит ожесточенная борьба за будущее объединенной Европы. Как в деле отпора неоимперским агрессивным амбициям Кремля. Так и на фронте внутренних преобразований.

"Нынешнее празднование Дня Европы имеет дополнительное символическое значение: начинается общеевропейская дискуссия о будущем объединенной Европы. Активным участником этого процесса должна стать и Украина. Вывод только один: Украина будет членом Европейского Союза!", – этими словами завершил свое поздравление Петр Порошенко .

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко призвал власти Украины добиться предоставления ПДЧ в НАТО на июньском саммите.

Международная коалиция в поддержку Украины, которую удалось сформировать в 2014-м году, так же значима, как в свое время антигитлеровская коалиция. И ключевой задачей действующей украинской власти является получение ПДЧ в НАТО на Саммите Альянса в июне 2021 года. Такое мнение высказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, выступая на акции "Первая минута мира", состоявшейся в Киеве в ночь с 8 на 9 мая.