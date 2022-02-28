Порошенко поприветствовал решение президента Зеленского официально подать заявку Украины на членство в ЕС

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Пятый Президент Петр Порошенко поприветствовал решение Президента Владимира Зеленского подать заявку на вступление Украины в ЕС.

"Как пятый Президент Украины, подписавший Соглашение об ассоциации с ЕС и закрепивший евроинтеграционный курс в Конституции Украины, я приветствую решение шестого Президента Украины Владимира Зеленского официально подать заявку Украины на членство в Европейском Союзе!", – отмечает Петр Порошенко.

"Особая ситуация требует особых решений. Призываю европейских лидеров безотлагательно рассмотреть заявку Украины и начать процесс предвступительных переговоров", – пишет Порошенко в Facebook.

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"Украина в Евросоюзе — лучшая гарантия независимости и благосостояния украинского народа", – отмечает пятый Президент.