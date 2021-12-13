Порошенко передал 25-й воздушно-десантной бригаде в Авдеевке комплекс видеонаблюдения

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, находящийся в Донецкой области, в Авдеевке передал комплекс батальонного видеонаблюдения 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде. Более 5 тысяч украинцев перечислили средства для обеспечения системами видеонаблюдения на передовой, половину необходимой суммы добавил Фонд Порошенко.

"Чрезвычайно приятно быть сегодня в исторической, героической Авдеевке среди наших военных героической "25-ки", которая с первых дней 2014 года покрыла себя славой на наиболее опасных участках фронта. И сегодня крепко держит оборону, защищает украинскую землю, славя традиции украинских Десантно-штурмовые силы. Мне чрезвычайно приятно, что в свое время эти войска были созданы как отдельный вид Вооруженных сил и полностью оправдали свое назначение", – подчеркнул Порошенко.

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Пятый Президент также поблагодарил волонтеров и активистов ОО "Дело громад" и "Res_Publika. Братья по оружию" за инициативу, реализуемую с начала этого года на передовой – установке и оснащении всей линии столкновения системой видеоразведки и наблюдения.

"Начали мы это с 10-й Горно-штурмовой бригады, которую сменила сейчас 95-я. Мы, кстати, поздравляли их вчера с юбилеем. Полностью оснащена вся бригадная полоса обороны системой видеонаблюдения. Потом я попросил, чтобы вторым этапом у нас была Авдеевка. Тогда мы начали еще 72-ю, сейчас 25-я сменила 72-ю. Мы уже поставили один батальонный комплект, сейчас будет очень интересно услышать, каков опыт боевого применения этой системы видеонаблюдения", – отметил Порошенко.

"Сегодня я горжусь тем, что привезен второй батальонный комплект. В Авдеевке другая геометрия, которая используется для видеонаблюдения, другие технические решения, более ценны. Я хочу поблагодарить тех, кто не остался равнодушным, потому что этот проект стоит миллионы гривен. 50% собирает" Дело общин". На сегодня уже более 5 тысяч украинцев перечислили средства. Это и есть отчет, происходящий с вашими средствами. А 50% перечисляет Фонд Порошенко. Последнее перечисление – 400 тысяч было буквально позавчера. И это дало возможность сегодня привезти на фронт эти комплекты", – подчеркнул пятый Президент.

Батальонный комплекс видеонаблюдения лишит возможности русских наемников вести охоту на наших воинов и помешает врагу организовать наступление.

"Благодарю всех, кто в этом принял участие, думаю, что мы и дальше будем продолжать. Третий батальон 25-ки, я думаю, будет скоро. И вся линия фронта в конце концов будет оснащена", – подчеркнул лидер "Евросолидарности".

Порошенко отметил, что в 2021 году, как и в 2014, Украина также нуждается в объединении усилий для отпора Путину, для отпора российскому агрессору. "И если мы будем успешны, в конце концов, Путин окажется на скамье подсудимых в Гаагском трибунале. Так и будет", – резюмирует пятый Президент.

Традиционно команда "Европейской Солидарности" привезла бойцам на передовую фрукты – этот раз мандарины.