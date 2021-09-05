Порошенко оценил результаты визита Зеленского в США

Визит Владимира Зеленского в США, который стал знаковым долгожданным событием в Украине, является позитивом – считает пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Об этом он сказал в интервью харьковскому телеканалу Simon, сообщается на сайте "ЕС".

"Безусловно, знаковым событием этой недели, а может и всего сентября был долгожданный визит. Я могу отметить, что сам приложил огромное количество усилий, чтобы этот визит состоялся", – напомнил Порошенко.

"Позитивный сам факт визита. Потому что моя первая встреча после избрания президентом с вице-президентом Байденом состоялась на инаугурации. Вице-президент США приехал, и мы имели первую 5-ти часовую беседу. Причем это чистое время, без переводчиков, которые забирают половину времени. И мы уже тогда, во время первой встречи имели практические результаты дорожной карты нашего сотрудничества с США ", – отметил Порошенко.

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Он также отметил украинских дипломатов, представителей посольства в Вашингтоне, которым пришлось прилагать значительные усилия из-за переноса даты встречи Зеленского с Байденом.

"Когда дата визита меняется, графики визита меняются, – поверьте, это огромная нагрузка на дипломатов, и они, сцепив зубы, вытащили эти вызовы", – констатирует пятый президент.

"Факт визита является положительным, результаты визита свидетельствуют о том, что результатов нет. Восстановление Комиссии стратегического партнерства – это не исторический шаг, как Зеленский пытается подавать. Я как министр иностранных дел в 2009 году вместе с тогдашним Госсеркретарем США Хиллари Клинтон провел Комиссию стратегического партнерства на уровне министров иностранных дел и госсекретарей, мы наметили конкретные мероприятия. И я держу кулаки, чтобы деятельность этой комиссии, где мы стояли у истока, была продолжена", – говорит Порошенко.

"Нам не удалось получить ПДЧ и твердую позицию американцев, это очень плохо. Ничего, кроме членства в НАТО, не сможет Украине обеспечить надежную гарантию безопасности. Мои предложения были, что до тех пор, пока Украина не получит ПДЧ относительно членства в НАТО, нам требовались стратегические гарантии безопасности от США. К сожалению, мы их также не получили", – констатирует пятый президент.

Он также отметил, что межведомственное соглашение, которое было подписано между Министерством обороны и Пентагоном – это просто продолжение предыдущего соглашения, срок действия которой истек в этом году.

"Мы должны были получить санкции против РФ в связи с обострением ситуации на фронте. Каждую неделю Украина теряет своих героев, каждую неделю у нас есть тяжелораненые, которых везут с фронта. На сегодня вопрос санкций даже не был поднят, это ошибка. Вопрос отсутствия санкций ведет к эрозии, разрушению мировой коалиции в поддержку Украины, которая была нами построена в 2014 году. Мы ничего не получили", – констатирует лидер "Европейской Солидарности".

"Так сильно они критиковали Минск, критиковали Нормандский формат, что за 2,5 года не предложили никакой альтернативы. Этот вопрос также не поднимался, принята преданность Нормандском формату, который был создан при моем участии. Мы имели специального президентского представителя со стороны США во время моей каденции. Курт Волкер на уровне посла обеспечивал четкую координацию всех решений, которые проводятся в рамках Нормандского формата с нашими американскими партнерами. Американцы отказались назначать соответствующего представителя без объяснений", – заметил Порошенко.

"Хочу подчеркнуть – противотанковые комплексы "Джевелин" были получены мной, и сегодня это не является насущной необходимостью. Потому что Украина наладила производство очень достойных комплексов "Стугна", которые имеют очень качественные, высокие характеристики. Но Украина нуждается в системах противовоздушной обороны, системах радиоэлектронной борьбы, защищенной связи. И мы вернулись с пустыми руками. Ибо 60 млн долл., которые выделяются на безопасность Украины, и 460 в поддержку демократии и реформ – это факт, который отвечает сам за себя. Но прорыва нет, цели не достигнуты", – считает Порошенко.

Для Украины было очень важно снова поставить вопрос миротворцев с мандатом СБ ООН. "Миротворцы с мандатом зайдут на оккупированную территорию, выжмут российские войска, выведут тяжелое оружие и артиллерию, обеспечат соблюдение необходимых прав и свобод граждан, создадут вопросы безопасности предпосылки для начала политического процесса. В конце концов позволят выйти на границу сначала представителям ОБСЕ, и в первый день начала политического урегулирования украинцам выйти на границу – это безальтернативный и единственный путь деоккупации Донбасса", – объясняет Порошенко.

"Очень хорошо, что был затронут вопрос возвращения наших пленных. К сожалению, у американцев очень ограниченное влияние на освобождение, но эта тема очень актуальна, поэтому мы использовали все возможности. Начиная от обращения к Папе Римскому, я говорил по этому поводу с Кириллом, с Вселенским Патриархом, я говорил по этому поводу с Эрдоганом, с премьером Израиля. Не было того лидера, у которого бы я не просил помощи. И поэтому мы вытянули 3,5 тысячи пленных. Этот процесс со стороны Зеленского, к сожалению, остановился, полтора года не имеем никакого прогресса", – констатирует пятый президент.

"Хорошо, что контакт состоялся. Я надеюсь, что это открывает хотя бы мотивацию для украинской власти проводить реформы нашей команды, которые были остановлены два года назад. Это и реформы верховенства права, и реформы независимости антикоррупционных органов, создание независимой судебной системы. Ведь именно наша реформа создала Высший антикоррупционный и Верховный суд, и они работают сейчас без нареканий и "зашкваров". А то, что не реформировано, сегодня висит клеймом на деятельности президента Зеленского, когда судьи Януковича бросают в тюрьмы украинских ветеранов и политических оппонентов Зеленского. Это есть мощная мотивация для Зеленского делать реформы", – резюмирует Порошенко.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко раскритиковал налоговые нововведения. Лидер "ЕС" призвал власти подумать о людях, а не повышать налоги.