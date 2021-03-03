Порошенко – о вынужденных коммуникациях с Медведчуком в 2014 году: нам удалось переиграть Путина

Пятый президент Петр Порошенко откровенно рассказал, что в 2014 году был вынужден коммуницировать с главой партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком для освобождения пленных украинцев.

В обращении, обнародованном на сайте партии "Европейская солидарность" Порошенко заявил, что после резонансных решений Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против его политсилы началась "грязная кампания".

Политик отметил, что псевдосенсацию якобы пытаются раздуть из общеизвестных фактов, о которых он неоднократно рассказывал в интервью и на пресс-конференциях.

Порошенко напомнил о ходе освобождения тысяч украинцев, захваченных в плен путинским режимом на оккупированных территориях Крыма, Донбасса и в России.

"Летом 2014 года, когда прекратили работу посольства, в рамках нормандского формата на роль коммуникатора между Киевом и Москвой определили Медведчука. Почему я на это сознательно согласился, понимая собственные политико-репутационные риски? Правда же, не так трудно было предположить, что в будущем мне попытаются выставить за это счет? Да потому что тысячи людей находились в то время в российском плену в качестве заложников Кремля. Чтобы их освободить, я готов был иметь дело хоть с чертом лысым", – заявил пятый президент.

Политик отметил: для того, чтобы освободить украинцев необходимо было "выходить из зоны собственного комфорта".

"Иметь дело" – означает выходить из зоны собственного комфорта. Встречаться. Разговаривать по телефону, будь-то Медведчук, или Грызлов, или Сурков, или Путин. И не всегда, согласно "лисьему правилу" дипломатии, говорить им то, что ты о них на самом деле думаешь. Потому что если ты искренне хочешь освободить людей, беседу точно не будешь начинать с того, чтобы послать собеседника к черту. Чего тогда звонил?" – пояснил Порошенко.

Он напомнил, что тогда удалось провести несколько масштабных обменов, в результате которых сотни, а всего тысячи украинцев вернулись из плена домой.

"При этом мы ни разу не нарушили принципа "наиболее ценных для России преступников не выдавать". Это уже после нас выдали Путину Цемаха, участника и свидетеля для нидерландского суда причастности Путина к сбитию малайзийского "Боинга". Это уже после нас по требованию Путина освободили прямо со скамьи подсудимых беркутов, которые расстреливали Майдан. Зато освободить Рифмастера или Стерненко не могут", – констатировал Порошенко.

Он отметил, что его коммуникация с Медведчуком прекратилась в начале 2018 года, когда стало ясно, что Путин до президентских выборов никого освобождать не станет.

"Оглядываясь сейчас на четырнадцатый год, понимаю, что из решения, которое я тогда вынужденно принял по Медведчуку, мы выжали по максимуму. Мы освободили людей. Не первый раз мне за то решение пытаются выставить счет, и пусть. Главное – тысячи человек вернулись домой. Их жизнь важнее, чем мои белые перчатки. У меня не было двух лет, чтобы заглядывать Путину в глаза и где-то даже на экваторе своего президентства решиться на первый государственный шаг. 2014 год – это год сплошных вызовов, от Новороссии – к существованию государства, от ситуации на фронте – к веерным отключениям в энергетике. Каждый из вас это хорошо помнит. Нам понадобилось немного смекалки, немного времени и немного хитрости. Нам удалось переиграть Путина", – отметил Порошенко.

"Более любых слов весомую роль играют действия. И наша команда за пять лет конкретными делами завоевала признание как государственная проевропейская сила: армия, безвиз, Соглашение об ассоциации, Томос, энергетическая безопасность, децентрализация, международная коалиция и многое другое. Такими мы были вчера, такими мы есть сегодня, и такими мы останемся завтра", – убежден лидер партии.