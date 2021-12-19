Порошенко о требованиях РФ к НАТО: любые договоренности с Кремлем опасны и для Украины, и для всего свободного мира

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко считает так называемые "предложения" России по договору с США о "гарантиях безопасности" реваншистской заявкой на новый передел мира. Порошенко призвал международных партнеров и украинские власти со всей серьезностью отнестись к ультиматумам Путина.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"Обнародованные московскими властями в прошлую пятницу "предложения" относительно договора с Соединенными Штатами о "гарантиях безопасности" очень бы хотелось назвать бессмысленными и проигнорировать. Признать лишний раз доказывающими болезненные амбиции Кремля на вершителя судьбы мира. Как собственно и все "предложения". Если бы только эти заявления все больше не напоминали "мирные предложения", периодически звучавшие во второй половине 30-х годов прошлого столетия из нацистского Берлина. Похоже, имперская болезнь прогрессирует ныне и в Кремле", – написал Порошенко.

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По мнению лидера "ЕС", сейчас руководство России стремится к новому переделу мира.

"Этот публичный демарш Кремля является ничем иным, как реваншистской неоимперской заявкой на новый передел мира, очерчение новых распределительных линий прямо и буквально по границам бывшего СССР как "исключительной московской сферы влияния". В Кремле, пожалуй, забыли, что Советского Союза уже больше тридцати лет не существует. Там почему-то поверили, что могут претендовать на "новую Ялту", на "Ялту-2". Этакое обострение маниакальной тоски путинского режима по восстановлению СССР", – считает пятый президент.

Петр Порошенко подчеркнул: ядерное оружие, которое Кремль считает "главным тузом в колоде", – это, прежде всего, ответственность, а не средство шантажа.

"Кремлевские хотелки "гарантий безопасности", как теперь еще и видно из текста обнародованных проектов, выходят далеко за пределы двусторонних отношений США-РФ. Они напрямую затрагивают национальные интересы подавляющего большинства государств всего евроатлантического пространства. Причем затрагивают именно в той сфере, которая делает свободный демократический мир собственно свободным миром. Поэтому ответ на эти "предложения" не может быть только ответом официального Вашингтона. Реагировать должны все, кого это касается. А Киев – первым", – заметил лидер "Европейской Солидарности".

Он призвал украинские власти немедленно реагировать на подобные шаги официальной Москвы.

"Призываю украинские власти не прятаться в карпатских горах. Быть не на лыжах, а на передовой жизни мира. Нельзя игнорировать опасность событий, разворачивающихся у нас на глазах. Именно сегодня решается судьба Украины и определяется стратегический горизонт ее развития", – отмечает Порошенко. .

Он предостерегает – любые переговоры по любым гарантиям безопасности с Москвой могут иметь место при четком и безапелляционном согласии Кремля деоккупировать захваченные территории Донбасса и Крыма, вывести все свои оккупационные войска и муртады с территории Украины, вернуть контроль над нашей границей.

"Пока этого не произошло – какие-либо договоренности с Кремлем нежизнеспособны и опасны – и для Украины, и для наших соседей, и для всего свободного мира", – убежден Петр Порошенко.

Также политик отметил необходимость быстрой и исчерпывающей реакции мирового сообщества на ультимативные заявления руководства РФ.

"Призываю международных партнеров со всей серьезностью отнестись к ультиматумам Кремля, подтвердить принципиальную позицию по поводу неприемлемости установления сфер влияния, силового изменения границ суверенных государств, равно как и отвергнуть навязывание Москвой права вето на свободный выбор развития страны", – пишет лидер партии.

Порошенко убежден: цивилизованный мир должен требовать от Кремля выполнения базовых требований: деоккупации захваченных российскими войсками территорий других государств.

"Крым и Донбасс должны быть возвращены Украине, Приднестровью – Молдове, Абхазии и Южной Осетии – Грузии, российские оккупационные войска должны уйти. А Украина, Грузия и Молдова должны занять свои законные места в европейских и евроатлантических интеграционных структурах. Главное, на основании свой выбор – отмечает Петр Порошенко.

По мнению политика, только адекватная реакция на шантаж со стороны России и консолидированная позиция мирового сообщества по противодействию имперским планам Путина могут обеспечить мир и стабильность на планете.

"Опыт Украины с 2014 года доказывает, что противостоять кремлевскому давлению можно и нужно. Тем более если мы хотим оставаться свободными в свободном цивилизованном мире, способном защитить свои демократические ценности. Украина победит – победит свободный мир", – резюмирует лидер "Европейской Солидарности" .

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что лидер "ЕС" отправился в двухдневное дипломатическое турне в Турцию и Польшу. В рамках поездки он встретился с Патриархом Варфоломеем. В ходе встречи Вселенский патриарх обсудил с Порошенко развитие ПЦУ и благословил Украину.