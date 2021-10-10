Порошенко о столкновениях под его домом в Козине: ОП должен отвечать за покупку 'титушек'

Пятый президент Украины и лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко в ночь на 10 октября во время общения со своими сторонниками, собравшимися возле его дома, пригрозил Офису президента ответственностью за столкновения, которые произошли в Козине.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

По словам Порошенко, к его дому прибыли "русскоязычные титушки, за деньги готовые продать Украину". Между сторонниками и противниками Порошенко произошли столкновения.

"Этим грязным сценарию, сделанным за деньги, украденные у налогоплательщиков, они пытаются отвлечь внимание, чтобы избежать ответственности. Спасибо ветеранам и активистам, которые не дали этому произойти. Вы все большие молодцы! Офису президента я хочу сказать: вы за это будете нести ответственность. Будете отвечать за бездействие правоохранительных органов, за то, что Офис президента раздает приказы о покупке титушок, посылает их сюда, позоря Украину. Владимир Александрович, мы вас точно не боимся, а вот вы – боитесь нас! ", – отметил Петр Порошенко .

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Как сообщал OBOZREVATEL, у дома Петра Порошенко в Козине собрали "титушек" и по словам известного волонтера Юрия Бирюкова, им платили по 500 грн.