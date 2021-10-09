Возле дома Порошенко в Козине собрали 'титушек', платили по 500 грн, – волонтер

В поселок Козин к дому Петра Порошенко снова привезли организованных "титушок", которых пытаются выдать за "возмущенную общественность". Цель власти, которую сторонники пятого президента считают причастной к организации этого пикета, является отвлечение внимания от акции, которая запланирована на воскресенье. Об этом пишет общественный активист, ветеран войны против российской агрессии Александр Погребиский.

"Титушек", по его информации, срочно собирали в пятницу вечером через соцсети и группы для поиска подработки, пишет Погребиський.

Как сообщил известный волонтер Юрий Бирюков, такая спешка и вечер пятницы не дал организаторам возможности собрать большое количество людей. На фото, которое обнародовал Бирюков – два-три десятка замерзших "представителей возмущенной общественности".

Видео дня

"Эта группа биомассы изображает из себя "возмущенную общественность". Эту самую общественность пытались наколядовать на митинг вчера, но вечер пятницы – все бухают, поэтому митинг перенесли на сегодня", – потролил Бирюков организаторов.

Он отметил, что стоит такой митинг 500-600 грн "за тушку", оплачены 3 часа.

"У власти подгорает – оффшоры, отмывание средств, выдача кредитов лицам, которые могут быть причастны к финансированию ОРДЛО. Они, как всегда, пытаются "выкрутиться" и из последних сил пытается перевести внимание общества и сделать виновным во всем Порошенко", – отметил генерал СБУ, депутат Киевсовета Виктор Кононенко странице в социальной сети Facebook.

Он также запостил фото с молодыми людьми, которые собрались в поселке Козин: "Это то, как, по мнению Банковой, должны выглядеть патриоты и их идейные вожди".

"Просьба к ОП – рассчитаться с людьми и обеспечить их транспортом для возвращения домой", – иронизирует Кононенко.

Известный блогер Андрей Луганский обнародовал видео, как эта группа молодых людей неохотно пыталась "прорваться" через ветеранский заслон, которым их встретили.

Также блогер заметил, что для участия в "акции" ее организаторы привлекли несовершеннолетних. Видео с возмущенным комментарием Луганский выложил на своем телеграмм-канале.

Как видно из объявлений о найме, в гонорар не входила возможность проверки на прочность настоящих участников российско-украинской войны. Поэтому "титушки" вели себя довольно вяло и после неудачного "штурма" отступили.

После ряда последних событий и скандалов, в воскресенье активисты собираются поехать в государственной дачи, которой сейчас пользуется президент. Они приглашают всех желающих участвовать в акции, которая стартует 10 октября в 17:00 на парковке ТЦ Магеллан.

"Банковая продолжает узурпацию власти. Политическое руководство страны саботирует расследование "Вагнерґейта". Власть врет нам об оффшорах власть имущих. Страну ведут к геополитическому разворотe на Восток. Вас тоже это все за... долбало? Тогда присоединяйтесь к протесту! В воскресенье мы устроим автопробег в Конча-Заспу", – говорится на странице организаторов акции.

"Пусть власть не думает, что мы просто "схаваем" все, что она продвигает. За все будет ответственность – мы с вами об этом позаботимся. Берите машину, друзей и присоединяйтесь к автомаршу – навестим президента. Если нет собственного авто, приходите – транспорт найдем. Приглашаем все патриотические силы и организации присоединиться к акции. Максимальное количество символики от партии или организации – до 3 флагов. Национальная символика приветствуется в неограниченном количестве", – пишут активисты.

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