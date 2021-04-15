Порошенко – о санкциях США против России: они приближают день восстановления суверенитета Украины

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поприветствовал санкции США против России, введенные 15 апреля.

Соответствующий пост он разместил в своем Facebook, выразив благодарность американским партнерам за важное и своевременное проявление солидарности с Украиной в противодействии российской агресии.

"Новые санкции против Росии, в частности за оккупацию Крыма, должны остановить дерзкие авантюры Кремля, и не только на украинской границе. Они также неустанно приближают день восстановления суверенитета и териториальной целостности нашего государства", – уверен Порошенко.

По его словам, Украина должна, в координации с другими партнерами, немедленно присоединиться к американским санкциям единым фронтом.

"В этом спарринге ставим на Вашингтон и трансатлантическое единство ради демократии и мира, безопасности и стабильности Свободного мира. Мира, с которым связываем наше будущее", – отметил пятый президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, кроме введения санкций, из США решили выслать 10 российских дипломатов. Мероприятия также затронули юридических лиц, связанных с российской оккупацией и репрессиями в Крыму.