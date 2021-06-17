Порошенко – о саммите в Женеве: Байден дал Путину полгода, Украина должна их использовать

Порошенко – о саммите в Женеве: Байден дал Путину полгода, Украина его использовать

Саммит в Женеве развеял иллюзии Кремля о возможности договориться с Западом о новом распределении мира и о том, чтобы закрыть глаза на преступления Путина против Украины. Украина должна использовать время для давления на Россию

Об этом в видеообращении, опубликованном на Youtube в четверг, 17 июня, заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. По его словам, Байден дал Путину полгода, и Украина должна в полной мере использовать это время для мощного международного давления на Кремль (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

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Пятый президент призвал власть вернуться к развитию настоящего европейского демократического государства, стать активным участником интеграционных процессов и западного альянса демократий.

"Считаю крайне необходимым уже сейчас провести серию телефонных переговоров с лидерами стран Семерки, руководством ЕС и НАТО и других дружественных стран, чтобы выразить благодарность за неизменную поддержку и скоординировать дальнейшие действия по противодействию захватнической политике Кремля", – говорит Порошенко.

"Второе. Инициировать телефонный разговор Зеленского с президентом Байденом, чтобы поблагодарить за поддержку Украины и получить из первых уст информацию об итогах Женевского саммита. Качественно подготовить содержательную поездку Зеленского в Вашингтон. Напомню, что мы как оппозиция обращались в Белый дом с просьбой пригласить Зеленского с визитом в США, и рады, что в Белом доме услышали и нас, и украинских дипломатов", – констатирует Порошенко.

Лидер "ЕС" призвал уже к концу текущей сессии парламента обеспечить прогресс реформ, "прежде всего в сфере судебной реформы, что вчера отметили послы Семерки, борьбы с коррупцией, независимости антикоррупционной инфраструктуры, прозрачного конкурса на заполнение вакансий в Конституционном суде, согласно поданного нами законопроекта".

"Советую не искать преждевременной встречи с Путиным, пытаясь "увидеть в его глазах мир". Она может стать ловушкой. Давить на российского диктатора Зеленский должен вместе с нашими партнерами, путем многосторонней дипломатии, ибо КВН сам по себе никогда не переигрывает КГБ", – еще раз подчеркнул Порошенко.

Он также призвал прекратить непрофессиональную практику постоянных публичных претензий к лидерам стран-партнеров.

"Да, мы должны бороться за сильную поддержку Украины с их стороны. Но защищать свою позицию следует профессионально, в хорошо подготовленных дискуссиях за столом переговоров, а не ругать их в своих словоблудных видосиках", – отмечает Порошенко.

Политик также считает необходимым созвать заседание СНБО при участии лидеров парламентских фракций, кроме ОПЗЖ для рассмотрения ситуации вдоль государственной границы Украины. "Мы должны быть готовы к любым неожиданностям, продемонстрировать единство в защите страны, равно как и в проведении реформ", – убежден Порошенко.

Парламентарий подчеркнул: заявление президента США по итогам саммита НАТО расставило все точки над "и" – Украина не получила ПДЧ из-за коррупции.

"Предоставление Украине безвиза четыре года назад было признанием успешности реформ, которые осуществляла наша команда. Зато отложение предоставления Украине Плана действий относительно членства является оценкой провала реформ команды Зеленского, прежде всего в сфере борьбы с коррупцией и судопроизводства. Как наши западные партнеры могут закрыть глаза на наступление Зеленского и его слуг на судебную систему, на подрыв верховенства права и злоупотребления государственными институтами против политических оппонентов. На неуважение к собственным обязательствам перед Евросоюзом, международными финансовыми организациями, инвесторами", – заметил Порошенко.

"Будущее Украины – в НАТО. Россия – агрессор, не имеет права вето на наш стратегический евроатлантический выбор. Донбасс и Крым – это Украина. Путь к западным интеграционным структурам лежит через реформы. Так выглядят для нас итоги стратегических дискуссий мировых лидеров, которые в течение последней недели состоялись в рамках европейского турне Президента Соединенных Штатов. Джозеф Байден выступил как сильный и опытный политик, каким его знаю с нашего плотного сотрудничества во времена моей каденции. Собственным лидерством он вновь объединил Запад на защиту демократических ценностей и международного права. Благодарность от Украины заслуживает и Байден, и руководители других стран Семерки, НАТО и Евросоюза", – считает Порошенко.

Он отметил, что его команда критически оценивает власть внутри страны, но готова действовать с ней единым фронтом в вопросах, касающихся европейской и евроатлантической интеграции, международной коалиции в поддержку Украины, безопасности и защиты страны от российской агрессии.

"В отличие от власти, мы умеем реализовывать сложнейшие геополитические задачи. А это вселяет оптимизм: рано или поздно Украина вступит и в Европейский Союз, и в НАТО", – убежден лидер партии "Европейская солидарность".