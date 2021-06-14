Порошенко – о "нулевой декларации": это удар по среднему классу, который создает рабочие места

Предложения о введении так называемой "нулевой декларации" от монобольшинства – это удар по среднему классу в Украине, который самостоятельно создает рабочие места. Из этих людей дополнительно взыщут 5% налога.

Об этом заявил в ходе согласительного совета пятый Президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Политик напомнил, что ранее президент Владимир Зеленский обещал создать 1 млн рабочих мест (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Закон о так называемой "нулевой декларации" – это приветствие зеленой команды среднему классу. Они даже не постеснялись забрать у Булгакова фразу "добровольно, в порядке трудовой дисциплины предлагаем вам отказаться от смотровой", – пошутил Порошенко.

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"Вот они добровольно пытаются забрать у среднего класса, по их мнению, наиболее состоятельного среди всех стран мира, 5 процентов. У кого? У тех, кто создает рабочие места. Это тогда, когда Зеленский пообещал создать 1 млн мест. Забыл об этом – и предлагает обществу вместо миллиона рабочих мест миллиард деревьев", – отмечает пятый Президент.

"Это из вас, представители среднего класса, они собираются снять 5 процентов дополнительного налога, потому что им нужно минимум 20 процентов откатов с их "большого крадивництва", – резюмировал лидер "Европейской Солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде приняли законопроект №5155, которым предлагается налоговая амнистия. В период с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 для украинцев организуют процедуру добровольное декларирования активов, заработанных "в тени". Документ предусматривает целый ряд нововведений.