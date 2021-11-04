Порошенко – о необходимости немедленного подписания закона о кислородных станциях в больницах: нужно спасать жизни

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поблагодарил депутатов из всех фракций и групп за поддержку закона о закупке кислородных станций. Выступая с трибуны парламента после принятия закона 5460, он призвал жестко контролировать, по каким ценам власти будут покупать кислородные станции, потому что это средства налогоплательщиков.

В "Европейской Солидарности" также призвали немедленно подписать этот закон, чтобы как можно скорее обеспечить больницы кислородными станциями, сообщила пресс-служба "ЕС".

"За один час умерли 30 украинцев. Меняется третий министр обороны, а деньги идут на "Велике крадивництво", чтобы чемоданами заносить деньги и коррумпировать власть. Закупаются машины для зэков – для того, чтобы бороться с оппозицией. Тратятся средства на что-либо, но на борьбу с коронавирусом денег не хватает", – констатировал Порошенко.

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"Я твердо убежден, что мы должны продолжить эту практику. Поскольку когда мы объединяемся, у нас все получается. Очень важно проследить цены, по которым покупаются станции. Потому что я очень хорошо помню, что когда мой благотворительный фонд покупал кислородные концентраторы" по 20-25 тысяч гривен, власти их покупали по 39 тысяч, воруя средства налогоплательщиков", – напомнил Порошенко.

Как известно, "Европейская Солидарность" вместе с "Голосом" потребовала немедленно принять этот закон. Он предусматривает создание новой бюджетной программы "Централизованные закупки кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения", а также выделение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установке кислородных станций.

Авторы отмечают, что, учитывая состояние электросетей учреждений здравоохранения, установка кислородных станций является единственным способом обеспечения кислородной независимости больниц. Более того, установка кислородных станций целесообразна и там, где уже присутствуют другие способы кислородного потока, что позволит больницам иметь выбор между источниками кислорода – аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), высококачественный кислород из баллонов или резервуаров, кислород из собственного генератора кислородной станции.

Кроме того, обеспечение опорных больниц кислородными станциями также позволит снизить спрос больниц на кислород в баллонах, что уменьшит нагрузку на логистическую сеть.