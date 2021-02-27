Порошенко назвал эффективным шагом остановку подачи воды и электроэнергии в оккупированный Крым

Украинские власти прекратили водоснабжение и подачу электроэнергии в оккупированный Крым после консультаций с представителями Меджлиса и после первых международных резолюций, которые устанавливали ответственность страны-оккупанта. Об этом пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в эфире телемарафона "Крым – это Украина".

Об этом передает пресс-служба "ЕС" на официальном сайте.

"Как только у нас появились первые резолюции международных организаций, подтверждающие состояние оккупации, были отключены поставки электроэнергии в Крым. Не разговоры, не обещания, а была обеспечена энергетическая независимость нашего государства. Приостановлен импорт электроэнергии, прекращен импорт газа. И прекращены поставки электроэнергии ", – напомнил Порошенко.

"Ахтем Чийгоз был тогда в Крыму в тюрьме. Я пригласил Мустафу Джемилева, Рефат Чубаров, пригласил всех, кто представлял Меджлис, и сказал – мы планируем это отключить. Ваше мнение? И они это могут подтвердить – они сказали, что крымские татары в отключении электроэнергии нас поддержат", – отметил Порошенко.

"С первого дня нашим решением были прекращены поставки воды. Эффективный это шаг? Очевидно. И никто под сомнение это не ставит", – отмечает пятый Президент.

"Надо изучить, что было сделано. И не потому, чтобы критиковать или не критиковать Порошенко, а для того, чтобы знать, какие инструменты у тебя в руках. Что уже сделано, а что еще может быть сделано", – отметил лидер "Европейской солидарности ".

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко во время телемарафона "Крым – это Украина" заявил, что с 2014 по 2019 годы украинская власть постоянно держала вопрос деоккупации Крыму на повестке дня международной политики.

Он, в частности, рассказал о том, как после переговоров с президентом США Дональдом Трампом появилась известная и очень важна для Украины "Декларация Помпео".