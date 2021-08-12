Порошенко: налоговые новации власти вводят 'презумпцию виновности' для каждого украинца

Налоговые инициативы власти не просто ухудшают условия для малого и среднего бизнеса, а фактически вводят "презумпцию виновности" для каждого налогоплательщика. Речь идет о законопроекте 5600.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в интервью на телеканале "Думская". Порошенко жестко раскритиковал документ и отметил, что власть хочет обложить налоговой нагрузкой средний класс, который только начал восстанавливаться после коронавирусных локдаунов.

"Мы точно за него не будем голосовать, но мы сделаем все возможное для того, чтобы он не прошел, потому что это ухудшение условий малого и среднего бизнеса, работающих на упрощенной системе налогообложения", – подчеркнул Порошенко.

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"Представьте себе, что все, кто сейчас будет хотеть приобрести квартиру или жилье, на которое они накапливали десятки лет, сейчас будут платить на 20% больше в виде налогов. Это означает – что у нас люди такие богатые? Что у нас молодое поколение, которое вступает в жизнь и через ипотеку рассчитывало купить себе квартиру, первое жилье, сейчас имеет из карманов вытаскивать дополнительных 20%?" – говорит Порошенко.

"Инициатива, которая вышла только сейчас и она за пределами законопроекта 5600, это вообще издевательство над украинским народом. Они собираются ввести налоги на расходы. Если простой человек решил что-то потратить, то полицейское государство имеет возможность постучать не к олигарху, не к коррупционеру-министру, а к простому человеку", – возмущается пятый президент.

"У нас есть Конституция, и по Конституции у нас есть презумпция невиновности. Каждый гражданин к тому времени, когда через суд будет доказана его вина, является невиновным. Они говорят: это ты должен объяснить, где ты взял деньги, а мы тебе поверим или не поверим. А это значит, что каждого предпринимателя, каждого налогоплательщика и каждого гражданина они пытаются подвесить на крючок. Кто так делал? Диктаторы", – убежден Порошенко.

"Для чего? Потому что друзьям все, врагам – закон. Они принимают такой закон, что могут зайти в дом к каждому и сказать – ну-ка, объясни мне источник происхождения, возбуждаем уголовное дело и в тюрьму. Или, если не хочешь идти в тюрьму, 18% ты заплатишь за оценку всего, что ты имеешь. Это в условиях бедной страны, я считаю, что это 100% издевательства над налогоплательщиками", – убежден Порошенко.