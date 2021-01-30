Порошенко на премьере фильма "Немного ниже неба": его стоит показать тем, кто хочет "увидеть мир в глазах Путина"

Петр и Марина Порошенко в пятницу, 29 января, побывали на показе документального фильма "Немного ниже неба", который рассказывает об украинских героях, защищавших Донецкий аэропорт.

Об этом сообщает пресс служба "Европейской солидарности".

"Запомните это название и обязательно посмотрите этот фильм. Это не просто кино о войне, он – он правде", – написал Порошенко в Facebook после просмотра.

Он выразил убеждение, что такие фильмы очень важны в реалиях, когда против Украины ведется война не только со времени захвата Крыма, Донецка и Луганска.

"Против Украины ежедневно ведется война фейковыми новостями, которыми пытаются сломить дух Украины и украинцев. Сделать украинцев неполноценными, безгосударственными, "лузерами". Поэтому этот фильм такой тяжелый, потому что он – о правде", – замечает Порошенко.

Он поблагодарил творческую группе фильма, в частности режиссера Руслана Горового, продюсеров Михаила Ухмана и Сергея Коновалова, всю творческую команду.

"Они делали это для того, чтобы имена героев Украины навсегда остались в нашей истории. Ибо о каждом герое должен быть снят фильм, написана книга или сложена песня, стихотворение. Они этого точно заслуживают", – написал политик.

Он также написал, что "был рад видеть на экране наших киборгов, воинов 93-й бригады, Евгения Межевикина, которому я вручал Звезду Героя; воинов 79-ки, 80, 93, 74 и других бригад, которые навсегда остались в моем сердце" .

Порошенко посоветовал посмотреть этот фильм и тем, кто хочет "увидеть мир в глазах Путина" или россиян. По его убеждению, эта лента станет хорошей прививкой для тех, кто до сих пор верит российской пропаганде.

"И это очень правильное решение, которое услышал от Михаила Ухмана, что это только начало. А дальше будут еще фильмы о Саур-Могиле, о 32-м блокпосте, Авдеевской промке, об Иловайске, Широкино, Мариуполь. Это будет эпопея правды. Единственное обидно, чтобы продемонстрировать этот фильм, нужны были усилия волонтеров, которые нашли единственный зал Дома кино, который готов был его показать", – отметил Порошенко.

"Чуть ниже неба" – документальный фильм об украинских воинах, воевавших в Донецком аэропорту. Автор идеи и продюсер фильма – доброволец и военный журналист Михаил Ухман вместе со своим боевым побратимом Сергеем Коновалом больше года ездил по Украине и записывал интервью с теми, кто воевал против российских оккупантов. Режиссером фильма стал известный журналист и писатель Руслан Горовой.