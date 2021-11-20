Порошенко на конференции в Галифаксе призвал Запад предоставить Украине ПДЧ в 2022 году

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что западные партнеры должны предоставить Украине План действий по членству (ПДЧ) в НАТО уже на следующем саммите Североатлантического альянса. Он запланирован на июнь 2022 года.

С таким призывом политик выступил на Международной конференции безопасности в Галифаксе (столица провинции Новая Шотландия, Канада). Мероприятие проходит 19-21 ноября, передает пресс-служба "ЕС" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Что нужно Украине от свободного мира? От США, Канады, от наших партнеров? Прежде всего, иметь отчетливое видение перспективы членства в НАТО. В июне следующего года на саммите НАТО нужно принять ПДЧ. Это – и пряник, и кнут. Это очень большая возможность укрепить и европейскую, и мировую безопасность", – выразил убеждение Порошенко.

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По его словам, так Украина сможет подтвердить свою перспективу. Глава "Европейской солидарности" подчеркнул, что на всех предыдущих саммитах Альянса, в которых принимал участие, каждый раз спрашивал мнение лидеров стран-членов: все ли поддерживают членство Украины в НАТО и есть ли кто-нибудь против этого.

"Никто не говорил, что против, не было таких рук. Мы – часть свободного мира. Украинцам принадлежит это право, разве мы будем просить разрешения у Путина, чтобы стать частью свободного мира?" – подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, как 18 сентября 2014 года, выступая в Конгрессе США, сказал, что украинские воины и народ не только сражаются за свой суверенитет, независимость и территориальную целостность.

"Мы боролись за свободу, свободу и демократию. Мы боролись за права человека и мировую безопасность", – подытожил политик.

Напомним: лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, участвующий в Международном форуме безопасности в Галифаксе, рассказал журналистам о главных месседжах, с которыми он приехал в Канаду. В частности отметил, что в приоритете – донести сейчас важность поддержки Украины для глобальной безопасности и безопасности Европы.