Порошенко: кто до сих пор видит 'плюсы СССР', пусть приедет в Быковню

Пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с женой почтил память жертв политических репрессий. Тысячи невинно убитых сталинским режимом украинцев, убежден лидер "Европейской Солидарности", свидетельствуют о том, чем был СССР на самом деле.

Об этом Порошенко сказал, пребывая в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы", где депутаты "Европейской Солидарности", волонтеры, общественные активисты, участники войны против российской агрессии вместе с сотнями украинцев 16 мая почтили память жертв политических репрессий.

Священники ПЦУ и УГКЦ отслужили совместную поминальную молитву по невинно убитых.

Участники чествования возложили цветы к Братской могиле и к Памятному знаку польских захоронений, установили лампады у Центрального монумента Мемориала.

"Каждый год в эти майские дни большое количество украинцев приходит на быковнянские могилы. В этот сосновый бор, который хранит память о десятках, если не сотнях тысяч украинцев, замученных советской властью. Это символ того, как наш северный сосед сотни лет – от мазепинских времен до агрессии против Украины в Крыму и на востоке – уничтожает украинский народ. и это очень мощная прививка для тех, кто и сейчас не понимает, почему ровно шесть лет назад, 15 мая 2015 года, я как пятый президент Украины подписал закон Украины о декоммунизации", – сказал журналистам лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Тогда некоторые выступали против декоммунизации. Те, кто выступал, приезжайте сюда, в Быковню. Постойте пару часов, почитайте, что здесь происходило. И вам гораздо понятнее станет, почему такой важной была декоммунизация. У нас, к сожалению, много людей , которые анализируют "плюсы и минусы" СССР, Советского Союза. И вы тоже приезжайте сюда, в Быковню. Каждый крест здесь будет ответом вам на "мощные плюсы СССР", – отмечает Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что память о репрессированных украинцах так же важна для сохранения украинской государственности, как язык, армия и вера.

"И дополнительный аргумент, почему так важен фундамент украинской государственности. Почему так важен язык. Потому что за язык пытали украинцев здесь в НКВД-шные времена. И сейчас нам его все еще нужно защищать. Потему так важна наша армия. И поэтому сегодня здесь огромное количество ветеранов, которые своим здоровьем, своей кровью, а иногда и своей жизнью, дали право на будущее суверенного независимого нашего государства. И потому так важна вера. Потому что сегодня представители объединенной Православной Церкви Украины и нашей Греко-Католической Церкви сделали совместный молебен за упокой души тех мучеников, которые здесь были замучены в 30-е годы. Других церквей не было", – констатировал пятый президент.

Он убежден: память о прошлом - единственный для Украины шанс на будущее.

"С этого начинается будущее Украины. Из этого мы понимаем, каких рисков обязаны избежать. Это мощное средство для противодействия российской пропаганде, фейковым новостям и другой лжи пятой колонны. Отсюда, в том числе, начинается государственность. И таких мест по Украине десятки. От Франковска и Львова – до Донецка и Полтавы. И очень важно, чтобы в каждый майский день на этих местах массовых захоронений были молодые украинцы. И чтобы это была мощная прививка от российской империи и мощный стимул нашего движения, нашего возвращения в Европу, в Европейский Союз , в НАТО. Никто нас не собьет с этого пути", – отметил Петр Порошенко.

Быковнянское захоронение жертв сталинских репрессий относится к крупнейшим на территории Украины. Количество похороненных в Быковнянском лесу окончательно не установлено, по мнению историков, оно может составлять от 20 до 100 тысяч человек.

Среди похороненных в Быковне – художники Михаил Бойчук, Василий Седляр, София Налепинская, Николай Ивасюк, Николай Касперович, Иван Падалка, писатели Майк Йохансен, Михаил Семенко, Вероника Черняховская, Мирослава Свирель, Иван Маловичко, Яков Водяной, Юрий Вухналем, Яков Савченко, Степан Бен, ученые Александр Асаткин, Игнат Ручко, Петр Супруненко, Юрий Ткаченко, Иван Мироновский, Александр Пучкивский, Владимир Белый, актеры и режиссеры Борис Дробинский, Януарий Бортник, Сергей Каргальский Кирилл Гетман, Иосиф Ижакевич, музейщики Федор Козубовский, Неонила Заглада, Лидия Шульгина, Трофим Тесля, церковные деятели – Василий Липкивский, Ефим Калишевский, Марк Грушевский, Юрий Михновский.