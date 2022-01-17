Порошенко, который находится в суде, объявили в национальный розыск

Юрий Сергиенко
Политика
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Порошенко, который находится в суде, объявили в национальный розыск

Пятого президента Украины и лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко объявили в общенациональный розыск. Отметим, что сейчас политик находится в суде, где ему избирают меру пресечения в уголовного производства о государственной измене.

Информация о розыске обнародована на сайте Министерства внутренних дел. Порошенко там указан как "лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования".

Органом, от которого лидер "ЕС" якобы скрывается, указана Служба безопасности Украины.

Информация о розыске Порошенко.
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Информация о розыске Порошенко.

Напомним, что Порошенко подозревают в государственной измене: дело касается расследования по поставкам в 2014-2015 годах угля из временно оккупированных территорий Донбасса.

17 января он вернулся в Украину, а затем он в сопровождении сторонников отправился в суд, которые должен избрать ему меру пресечения. Прокуроры требуют отправить политика под стражу с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен.

О том, что сейчас происходит возле суда и в суде, читайте в онлайн-хронике OBOZREVATEL. Узнать все подробности возвращения Порошенко в Украину можно здесь.

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