Порошенко инициирует законодательно разрешить нардепам совмещать мандат со службой в ВСУ

Петр Порошенко сообщил, что инициирует изменения в закон "О статусе народного депутата", который позволит совмещать мандат нардепа со службой в ВСУ, добровольческих подразделениях или территориальной обороне. Также, по его мнению, должна быть ответственность для тех чиновников, которые пытаются "отсидеться" во время войны.

Об этом Порошенко сказал на брифинге. Лидер "Европейской солидарности" отметил, что законодательно право народных депутатов участвовать в обороне страны не закреплено.

"Мы активно участвуем в организации территориальной обороны Киева, в помощи ВСУ, и эта помощь идет и через бронежилеты, и через шлемы, и через передачу автомобилей, бронированной техники, стрелкового оружия – всего, что мы можем закупить. Наша команда сегодня несет боевое дежурство, каждый в составе своей роты, на своих участках ответственности, где делаем всю лепту в оборону Киева", – сообщил Петр Порошенко.

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Он отметил, что законодательно право народных депутатов участвовать в подразделениях ВСУ или терробороне не закреплено.

"Мы предлагаем внести изменения в закон "О статусе народного депутата" и убрать определенные несогласования о несовместимости. Позволить добровольно каждому народному депутату стать в ряды Вооруженных сил, территориальной обороны или добровольческих подразделений территориальных общин, обеспечить исполнение своей обязанности и убрать любые препятствия. Это позиция добровольная, но эта возможность депутатам должна быть предоставлена", – подчеркивает Порошенко.

"На согласительном совете мне кажется, что эта позиция была поддержана. Очень надеюсь, что мы не будем затягивать", – отмечает Порошенко.

Петр Порошенко также отметил, что должна быть ответственность для тех чиновников, которые пытаются отсидеться на время войны как можно дальше от столицы.

"Это касается в том числе и тех народных депутатов, которые не приняли решение принять добровольно участие в соответствующих военных подразделениях, но у них есть основная работа. Парламент должен работать в режиме 24/7. И народные депутаты постоянно должны быть не в западных регионах Украины , приезжая поездами сюда по 150 или 110 депутатов, а они должны быть в Киеве. В любое время Верховная Рада должна быстро, в течение часа собраться, принять решение для обеспечения деятельности Ставки Верховного Главнокомандующего, Правительства Украины", – подчеркивает Порошенко.

"Поэтому мы предлагаем, чтобы те народные депутаты, которые не желают находиться в Киеве, а это дезертирство – то если в течение 5 дней без уважительных причин ты отсутствует в Киеве, чтобы была возможность инициировать составление мандата. Думаю, что это правило должно быть распространено и для членов Правительства, и для членов Национального банка, и для руководства государственных корпораций, набсоветов. Я очень надеюсь, что эта позиция может быть поддержана", – отмечает Петр Порошенко.