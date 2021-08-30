Порошенко дал Зеленскому советы, чтобы поездка в США стала содержательной

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко дал советы главе государства Владимиру Зеленскому перед его визитом в США. Глава "ЕС" уверен – надо использовать все возможности, чтобы поездка была содержательной, а не просто пиар-визитом.

Об этом он заявил в своем видеообращении. Порошенко подчеркнул важность встречи (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"По приглашению Президента США Джозефа Байдена состоится долгожданный визит Президента Украины в США. По собственному опыту знаю важность и значение Вашингтона для становления независимой, демократической и сильной Украины. Поэтому не могу не болеть за успех и результативность украинско-американского саммита", – отметил Порошенко.

Видео дня

"Поэтому и сам лично использовал свои американские контакты и активно привлекался к продвижению украинских интересов для достижения содержательных результатов встречи двух президентов в Белом доме", – напомнил пятый президент.

"Первое и, на мой взгляд, самое главное – установить хорошие личные отношения доверия с главой Белого дома. По меньшей мере, на том уровне, который существовал на моей каденции. Только компетентная, искренняя, четкая и конструктивная позиция настоящего лидера страны. Без повышенных тонов и вопросов вроде "почему Украина до сих пор не в НАТО"? Это – важная предпосылка успешности встречи", – убежден Порошенко.

Второе – подтвердить решительную настроенность Украины на углубление стратегического партнерства и союзничества с Соединенными Штатами и наконец запустить механизмы Комиссии стратегического партнерства, отметил лидер "ЕС".

Порошенко также подчеркнул – все идеи и инициативы уже были заложены во времена вице-президентства Байдена.

"Речь идет о важных составляющих укрепления устойчивости Украины в отпоре российскому агрессору через и заключение безопасностной сделки, и координацию усилий по продвижению на пути к членству в НАТО, и расширение спектра оборонных летальных вооружений, и военно-технической кооперации. Обо всем этом уже начинали говорить и говорили, и делали. и о Пэтриот, и о кораблях, и о ракетах, и о вертолетах, и антиснайперских системах", – говорит Порошенко.

По его словам, стоит также попробовать найти оптимальные пути проактивного привлечения США для прекращения российской агрессии на Донбассе.

"Третье – убедить американских чиновников и крупный бизнес в искренности и эффективности Банковой во внедрении демократических и социально-экономических реформ в Украине и, прежде всего, в борьбе с коррупцией. То, что действительно важно для серьезного иностранного бизнеса, – это не "няни" или устные квази-гарантии Банковой, а прежде всего верховенство права и обеспечения независимости правосудия, правоохранительных и антикоррупционных органов, банковского сектора в Украине", – отметил Порошенко.

"Через реальные реформы и настоящее независимое правосудие пролегает путь к реализации так называемого американского "плана Маршалла-Байдена" по Украине, который я предложил новоизбранному президенту Байдену во время первых контактов с его командой в начале года. Надеюсь, что Зеленский разовьет эту инициативу во время своего визита в Белый дом", – отметил Порошенко.

Лидер партии также считает крайне актуальным зафиксировать место Украины в системе стратегических энергетических приоритетов США, одним из элементов которой должно стать совместное противодействие "Северному потоку-2".

"И, конечно, из Вашингтона Зеленский должен привезти ориентировочные сроки визита в Украину Президента США Джозефа Байдена, который станет подтверждением успешности встречи. Кроме посещения Белого дома, есть несколько важных локаций в США, которые Владимир Зеленский должен посетить, если речь идет о серьезном, содержательном, а не пиар-визите. Прежде всего, речь идет о штаб-квартире МВФ, где Президент Украины должен провести переговоры с исполнительным директором Фонда Кристалиной Георгиевой", – пояснил Порошенко.

"Не менее важно и символическое направление – штаб-квартира ООН в Нью-Йорке, где Зеленский должен представить наработки Крымской платформы и привлечь ООНовский компонент к международным усилиям по деоккупации Крыма", – констатировал Порошенко.

Он отметил, что последующие дни все будут внимательно следить и болеть за дипломатические успехи Главы государства на американском направлении.

"Ибо крепкое украино-американское стратегическое партнерство – это об Украине, о нашей независимости, демократии, безопасности, мире и благополучии. Ответственность за здоровый дух в этом партнерстве сегодня лежит полностью на президенте Зеленском", – подчеркнул Порошенко.

"Как никогда, совместно с Вашингтоном мы нуждаемся в истории успеха. И сейчас есть все условия, чтобы это произошло", – подытожил пятый президент.