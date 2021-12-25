Порошенко дал интервью швейцарскому СМИ: украинская власть начала репрессии

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung в Варшаве взяло интервью у пятого президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко. В разговоре с журналистами политик заявил о том, что украинские власти начали репрессии против политических оппонентов.

Об этом сообщает 5 канал.

Издание акцентирует внимание на том, что время, когда были объявлены обвинения в адрес Порошенко, было выбрано не случайно, ведь давно было известно, что политик будет находиться в Варшаве по приглашению польского Сената.

"Зеленский, вероятно, мечтает, что политик останется за границей или сядет за решетку в Украине на многие годы. Прокуратура находится под контролем президента Владимира Зеленского", – пишет издание.

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Neue Zürcher Zeitung отмечает, что власти в Украине начали репрессии против лидера крупнейшей оппозиционной партии в то время, когда главная задача – выступить общим фронтом против российской эскалации.

"Порошенко объясняет, почему дело о государственной измене было начато в то время, когда Киев находится под огромным давлением из-за концентрации российских войск на восточной границе: Зеленский ведь не воспринимает эту угрозу достаточно серьезно", – уверяет издание.

"Конкретно это означает, что я не буду первым атаковать. Цель Зеленского – атаковать сильнейшую оппозиционную партию", – объясняет Порошенко.

Так, рейтинг одобрения деятельности сегодняшнего президента резко упал по сравнению с его избранием 2,5 года назад. Порошенко объясняет это тем, что Зеленский не справился с коронакризисом, высокой инфляцией и энергетическим кризисом.

Напомним, по мнению адвоката пятого президента Украины Ильи Новикова, подозрение Порошенко было сфабриковано и не имеет никаких правовых оснований.

Ранее адвокаты Игорь Головань и Илья Новиков подчеркнули, что любые тайные решения Офиса генпрокурора или Печерского суда по мере пресечения, аресту или залогу Петру Порошенко незаконны. А если такие решения подтвердятся – это будет означать, что ОГПУ как институт окончательно уничтожен и превращен в исполнителя заказов власти.