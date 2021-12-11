О грустном в пасмурный день.

Неоднократно писал о том, что на ненависти и отрицании ничего построить нельзя. Для любых осмысленных созидательных совместных действий нужно, если не полное согласие и сотрудничество, то, по крайней мере, терпимость, толерантность к чужому мнению.

Если использовать для пояснения сути сказанного некогда популярную цитату, то "согласие есть продукт непротивления двух сторон". Коротко и емко.

Если же попытаться найти образ, который опишет сегодняшнюю Украину, то это ветхая шлюпка в бурном море, экипаж которой, вместо того, чтобы слаженно грести и совместно вычерпывать воду, бьет друг друга смертным боем.

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Я вчера в очередной раз убедился, что часть моей читательской аудитории наглухо помешана на ненависти в Зеленскому, а другая часть так же наглухо упорота на ненависти к Порошенко.

И никакие разумные аргументы или факты не могут сломать этот губительный тренд.

Два с половиной года прошло после выборов, а команды болельщиков все не могут прийти в себя.

Уже давно понятно, что никто никого не посадит, как и то, что никто никого не сдаст Москве, уже подернулись пылью все выборно-предвыборные угрозы и разоблачения.

Два с половиной года страна идет практически по тому же пути, что и до того. Та же война, которую невозможно прекратить, потому что не мы ее начали, та же внешняя политика, в которой у нас не меняются союзники и противники, та же риторика внутри страны, правда, с небольшими вариациями, те же проблемы...

Мы по-прежнему в зоне риска. Наш непредсказуемый сосед никуда не исчез и не исчезнет. Наша экономика крайне зависима от внешних факторов, мы не обеспечиваем себя энергетически, мы несвободны от политического влияния партнеров и врагов, мы расколоты по нескольким важнейшим факторам и, как давно понятно, неспособны найти общий язык, пока не наступает или полный капец, или близкое к тому состояние.

Мы постоянно находимся в зоне риска, которая требует национального и политического согласия, но...

Но нет покоя шизонутым...

Только Леониду Даниловичу Кучме удалось дважды избраться президентом за тридцатилетнюю историю независимой Украины. Через два с половиной года мы узнаем сможет ли Зеленский повторить этот подвиг. Кстати, не факт, что он захочет его повторять.

Порошенко выборы проиграл. Может, пора это осознать и смириться? Может, пора понять, что в демократической стране сменяемость власти на выборах, это норма?

Критиковать власть - это тоже норма. Критикуйте, заставляйте меняться в лучшую сторону, если такое вообще возможно. Никто не обязан любить власть - это людям, и в частности, украинцам не свойственно.

Но калечить и уничтожать государственные институты, мягко говоря, небезопасно для воюющей, энергозависимой, зависящей от чужих геополитических решений страны.

Каждый из президентов делал во время своей каденции что-то хорошее, и что-то плохое. Даже Януковича нельзя рисовать одной только черной краской. Никого нельзя так рисовать.

Петр Порошенко сделал свое дело. Что-то сделал хорошо, что-то плохо, что-то не сделал совсем. Настало его время уходить - и он ушел. Ушел правильно, цивилизованно, передав власть тому, кого избрал украинский народ. Да, да! И Зеленского избрал тот же украинский народ! Не другой! У нас с вами нет другого народа!

Наступит время, и Зеленского сменит кто-то другой. Может быть, это снова будет Порошенко, а может это будет Притула или Кличко. Я не знаю. Никто не знает. И это, как по мне, хорошая украинская особенность. У нас институт преемничества, наследования власти, физически невозможен. Через два с половиной года мы все узнаем.

Перестаньте злобствовать. Перестаньте плевать друг в друга желчью. Ваша ненависть бесполезна и деструктивна. Колесо истории продолжает вращаться.

Неважно, кто проводит курс, важно, куда курс проложен.

Мы продолжаем двигаться в Европу, никто не перед кем не капитулировал, в чем-то позиция Украины стала даже определеннее.

Выборы неизбежно произойдут, какие бы страшилки не придумывали господа политологи и просто пропагандоны.

Вы придете на выборы и проголосуете за кого хотите. Получится, так вернете своего гетьмана, или оставите своего Зе.

Я не перестану писать книги, заниматься инновациями, строить что-то новое, платить налоги, бороться с бюрократией и идиотизмом. И вы не перестанете жить, кого бы не избрали через два с половиной года. Главное, чтобы жила и хорошела наша страна. Не государство, а страна, наш общий дом.

Общий дом, вне зависимости от того, за кого вы голосовали, за Зеленского или Порошенко.

Общий дом, в котором не надо гадить и злобствовать. Который надо убирать и строить. И это главное.

Можете называть меня белым пальто, мне это даже нравится.

Хороших вам всем выходных.