OBOZREVATEL проверяет слухи: Разумкова хотят отправить в отставку?

Представитель партии "Слуга народа" Александр Качура заявил, что народные депутаты не собираются отправлять в отставку главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова. А слухи, которые распространяют СМИ, он назвал вбросом, нацеленным на раскол фракции.

Об этом политик рассказал в комментарии OBOZREVATEL. По его словам, никто из Офиса президента не вел с ним разговоров о возможном увольнении спикера парламента.

"Это все неправда, никто голоса не собирал. Такой вопрос на повестке дня вообще не обсуждается. Я думаю, это попытка рассорить фракцию изнутри. И делается это специально – вбросы, которые направлены на раскол нашей команды", – сказал он.

Отметим, накануне некоторые украинские СМИ со ссылкой на неназванный источник заявили, что в ОП якобы идет подготовка к отставке Разумкова, который является спикером парламента с 2019 года.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Верховной Рады высказался против президентского законопроекта об олигархах. По его словам, в документе существует конфликт интересов, поэтому необходимо создать специальный орган, который будет заниматься реестром олигархов.