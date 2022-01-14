Популизм наивысшего качества и желание отвлечь от реальных проблем – Синютка об 'экономическом паспорте'

Программа "экономический паспорт", которую предлагает ввести президент Украины Владимир Зеленский, – это популизм и попытка отвлечь внимание украинцев от насущных проблем.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Олег Синютка в эфире телеканала "Украина 24".

"Я не знаю, смеяться мне по этому поводу или плакать. Потому что это популизм высшего качества. Мы прекрасно понимаем, что такие вещи, о которых говорит Зеленский, могут позволить себе только те страны, которые имеют огромные энергетические запасы. В основном это страны Ближнего Востока", – объяснил он.

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Украина не может даже удержать цены от постоянного роста, поэтому такая инициатива властей – только попытка отвлечь население от ценников в магазинах, подчеркнул Синютка.

"Когда мы видим, как на глазах растут цены, когда более 50% украинцев говорят, что у них нет сбережений даже на один месяц, говорить об экономическом паспорте украинца – это, конечно, популизм и желание отвлечь внимание от реальных проблем и от того, с чем каждый день сталкиваются украинцы", – убежден он.