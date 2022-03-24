Польский Сейм вслед за США признал Путина военным преступником

Польский парламент (Сейм) признал президента России Владимира Путина военным преступником. Также депутаты осудили действий российской армии на территории Украины.

Об этом сообщает "Польское радио". Кроме того, в резолюции осуждаются акты геноцида и регулярные нарушения прав человека.

"Сейм Республики Польша осуждает акты длительного насилия, военные преступления против человечества, геноцид, регулярные нарушения прав человек и другие преступления, нарушающие международное право, которые были совершены на территории суверенной Украины российскими вооруженными силами по приказу военного командование под подчинением Владимира Путина", – сказано в решении парламента.

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Сейм призвал все страны, поддерживающие территориальную целостность Украины, выступить за инициирование разбирательств в Международном и Международном уголовных судах, чтобы привлечь к ответственности лично Путина, а также членов российского Совета безопасности и командующих вооруженными силами.

В парламенте добавили: общедоступные свидетельства преступлений доказывают признание Путина военным преступником как Сеймом, так и международным сообществом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США, проанализировав собранные факты, признали действия российских солдат в Украине военным преступлением.

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