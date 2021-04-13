Михаил Добкин, благодаря своей специфической косноязычной риторике в телеэфирах и, конечно же, знаменитому ролику о " скорых помощах", в Украине воспринимается скорее в комичном свете, чем как серьезный политик, обладающий влиянием. Но заблуждаться не стоит. Потенциальный претендент на должность харьковского городского головы (а разговоры о том, что Добкин примет участие в выборах ведутся вполне серьезные) все еще имеет определенный уровень поддержки среди харьковчан. Да и сам всегда не прочь, отбросив условности морали, попастись на наследии своего бывшего друга Геннадия Кернеса. В то же время, скелетов в шкафу Михаила Добкина хватит на несколько политических биографий. Причем таких скелетов, что даже Кернес в какой-то момент сильно охладел к своему бывшему подопечному и порвал с ним деловые связи…

Возвращение Михаила Добкина в харьковскую политику произошло в типичном для него сумбурном ключе. В июне 2020 он заявил о желании участвовать в выборах мэра Киева, но уже в сентябре подал документы на регистрацию кандидатом на должность харьковского городского головы. По версии Добкина, таким образом он пытался "защитить Геннадия Кернеса от политических оппонентов". Но уже 4 октября снял свою кандидатуру, заявив, что "свою миссию выполнил". В чем была миссия – никто так и не понял. Тем более, что Кернес вряд ли просил об этом своего бывшего товарища.

Михаил Добкин в украинской политике так давно, что уже успел побывать в целой пачке политических сил, где, впрочем, никогда не был на ведущих ролях. В конце 90-х – провластная НДП, в 2004 стал доверенным лицом кандидата Януковича в Харькове, в том же году перешел во фракцию СДПУ(о), из которой через год вышел, перейдя в Партию Регионов. Пик политической карьеры Добкина выпал на 2006-2010 годы, когда он стал городским головой Харькова. Впрочем, и тогда, и сейчас украинскому обывателю понятно, что возглавить второй по величине город страны Михаилу Добкину удалось исключительно благодаря влиянию Геннадия Кернеса, который уже тогда был непререкаемым авторитетом на местном уровне. Из кресла мэра Добкин пересел в кресло главы Харьковской ОГА, и даже баллотировался на должность Президента Украины на осколках Партии Регионов в 2014 году, получив 3% голосов избирателей. В следующий созыв Рады прошел по списку "Оппоблока", но в 2017 заявил, что покидает партию. Собственный политический проект "Христианские социалисты" не взлетел. Провалившись на выборах в парламент 2019 года, Добкин ушел в политическую тень. Из которой, судя по всему, опять мечтает вынырнуть.

"Вечно второй"

Роль "вечно второго" - очень типична для Михаила Добкина. Поскольку всем, чего добился в жизни, он обязан двум знаковым персонам – прежде всего, своему отцу Марку Добкину, и в определенный период жизни Геннадию Кернесу.

Марк Добкин умер в 2016 году, прямо в самолете, летящем из Доминиканы. С этого момента началась новая веха в жизни его сыновей – Дмитрия и Михаила. Веха, когда за спиной больше нет могущества и влияния отца. После смерти главы рода бизнес-империя Добкиных серьезно пошатнулась и, возможно, именно это сподвигло старшего сына Михаила к попытке возвращения в большую политику.

Марк Моисеевич обеспечил своим сыновьям абсолютно безоблачное существование миллионеров. Еще в 80-х он слыл влиятельным цеховиком и, судя по публикациям в СМИ, имел широкие связи как в криминальном мире, так и среди силовиков. А начиналось все с магазина "1000 мелочей", находящегося в центре Харькова рядом с Домом Торговли и Центральным рынком. Продажа дефицитных товаров "налево" позволила Марку Добкину быстро подняться и завести много полезных знакомств. Старшего сына Мишу после армии устроили работать в отцовский кооператив "Прогресс-90", при этом у него появилась приличная партия для женитьбы – дочь армейского генерала - Людмила Молотокас, у которой уже была восьмилетняя дочь от первого брака. И первая жена Михаила Добкина стала важной частью бизнес-процессов в семейном бизнесе.

К тому моменту Марк Добкин уже занялся по-настоящему масштабными и прибыльными делами – количество принадлежащих ему предприятий (зачастую, говорят, пустышек) было трудно сосчитать! Опытному цеховику удалось зайти в серьезный бизнес – нефтепродукты и газовый конденсат, где его партнером стал Александр Бандурка – главный милиционер Харькова в советское время, глава влиятельной и известной в Харькове милицейско-налоговой семьи, его сыновья в дальнейшем сделали карьеру по линии налоговой. Сам Бандурка занимался разным бизнесом: от дрожжевого завода до, опять же по слухам, поставок оружия в Югославию, а затем стал ректором Национального университета внутренних дел.

Такое партнерство было выгодным в первую очередь солидной "крышей", под которой можно было вершить любые дела – "ментовская крыша" тогда в стране сменила бандитскую после уничтожения самых мощных ОПГ.

Главный денежный поток состоял из возврата НДС, для чего была использована схема с так называемыми "чернобыльскими" фирмами, которые были зарегистрированы в зоне отчуждения и были освобождены от уплаты этого налога. Юридическую схему этого "бизнеса" разрабатывала фирма Инны Богословской.

"Эти фирмы были зарегистрированы в украинских селах, считавшихся пострадавшими от чернобыльской катастрофы (и подпадавших под особый режим налогообложения), что позволяло коммерсантам освободиться от уплаты налога на добавленную стоимость. Данные структуры-оптовики продавали нефтепродукты своим клиентам, в число которых входили и фирмы семьи Добкиных. Они же, в свою очередь, пользуясь прорехами в законодательстве и влиятельными связями, выставляли счета по НДС государству. И оно, как ни странно, платило! Основной поток поставок "теневых" нефтепродуктов шел по двум направлениям: импортные поставки и применение схем ухода от налогообложения при реализации на внутреннем рынке. Например, активно применялась так называемая перемаркировка нефтепродуктов — дабы избежать уплаты акцизного сбора. А также занижение таможенной стоимости нефтепродуктов. Применялись и некоторые другие схемы, среди которых наиболее официальным оставался импорт нефтепродуктов через предприятия с иностранными инвестициями. В число которых входили компании "Бриг", "Буртекс", "Фианит", "Бизон", "Силио", "Лютия", "Олимп", "Тирас", "Одесса Блек Си", "АРИ"… Эти компании в 1998 — 2000 годах поставляли до 75% светлых нефтепродуктов с льготным налогообложением, "подчищая" бюджет", - писало издание " Украина Криминальная".

Согласно оценкам экспертов, в 90-х государство ежегодно теряло от подобных схем только в торговле нефтепродуктами до 3 миллиардов гривен (при курсе доллара 1,75 гривен), которые оседали в карманах их владельцев. Причем эти схемы оказались очень живучими и продолжались в следующем десятилетии.

В 2003 году старший сын Бандурки Александр, судя по всему, благодаря отцу, получил в 2003 году руководящую должность в Харьковской налоговой администрации, а другой сын, Сергей, стал начальником областной налоговой милиции. И фирмы Добкиных в это время неплохо "зарабатывали" на таком "возврате" НДС: ходит молва, что платили в бюджет тысячи, а потом забирали из него миллионы.

Например, за период 2003-2004 гг. три предприятия Марка Добкина - ООО "Олимп", ООО "Ника Плюс" и ООО "Орбита Плюс", перечислив в госбюджет всего 152 тыс. гривен, возместили затем , как сообщают СМИ, из бюджета 80,5 миллионов гривен (по тогдашнему курсу 17 миллионов долларов). В целом же за период 2003-2005 года фирмы Добкина и сыновей только по возврату НДС "раздели" государство на 139 миллионов гривен.

Марк Добкин занимался еще одним прибыльным делом – "ножками Буша". Импорт куриных окорочков в 90-х приносил действительно баснословные деньги. Разумеется, существовала рабочая схема по "оптимизации" налоговых выплат. Фирмы Добкина оформляли ввоз окорочков через специальные экономические зоны "Азов" и "Донецк", их распространением через частные магазины также занимались представители семьи.

В 1998 году Михаил Добкин вместе другом семьи Геннадием Кернесом был избран депутатом Харьковского городского совета, и именно тогда началась его карьера в политике. Параллельно с этим в жизни Добкина и его младшего брата Дмитрия, как поговаривают, появилось слово "наркотики".

Наркотические скандалы

В Харькове знают, что период народной молвы о связи братьев Добкиных с наркотиками начался задолго до того, когда вся страна увидела видео странного поведения Дмитрия прямо в зале Верховной Рады.

Есть версия, что появление кокаина и других тяжелых наркотиков рядом с братьями еще в 90-х было связано с их близким другом Тимуром Тенишевым, которого, в свою очередь, связывали с криминалитетом. Но первый громкий скандал возник только в 2007 году. Михаил Добкин попал в поле зрения правоохранительных органов после того, как было совершено жестокое нападение на депутата райсовета Харькова Олега Медведева, якобы за поставки некачественного кокаина. Также сообщалось, что летом 2006 года Добкин якобы был причастен к организаторам нападения. Согласно информации издания " Адвокат Консалтинг", "депутат Московского райсовета Харькова Олег Медведев (фракция Партии регионов) в июле 2006 г. был доставлен в отделение челюстно-лицевой хирургии Харьковской городской клинической больницы скорой помощи с травмами ушей, носа и ягодиц (уши и нос были отрезаны)".

СМИ тогда сообщали, что "характер ранений вынуждает допускать, что Медведев был связан с криминальными структурами". Впрочем, связи папы в правоохранительных органах помогли – дело было закрыто "за отсутствием состава преступления".

После Оранжевой революции бизнес Марка Добкина и его сыновей сильно пострадал, были ликвидированы часть "успешных" схем, а солидная крыша перестала гарантировать безопасность. Так Михаил Добкин оказался в Партии Регионов Виктора Януковича и даже вошел в ее политсовет, а вскоре и занял кресло мэра Харькова.

Рассказывать о количестве государственной и муниципальной собственности, которая перешла к Михаилу Добкину за время пребывания на посту городского головы – дело долгое и утомительное. Понятно только то, что все происходило совершенно бесконтрольно и чувство безнаказанности совсем помутило рассудок участников схем. История с Харьковским лесопарком – яркий и типичный пример. В 2010 году оказалось, что территория лесопарка уменьшилась почти на 500 гектаров, разумеется, при деятельном участии Добкина. Городской голова раздавал (за спасибо???) "освоенную" землю и даже сам построил на территории лесопарка шикарный особняк за пятиметровым забором. К слову, за увлеченность земельными вопросами Михаил Добкин чуть не сел только в 2017 году - Верховная Рада Украины проголосовала большинством голосов за лишение его депутатской неприкосновенности, задержание и арест. По версии следствия, находясь на посту городского головы, Михаил Добкин помог своим знакомым руководителям строительных фирм получить землю, не уплачивая налог. Ущерб предварительно оценивался в более чем 200 млн. гривен. Это дело против Добкина также не было доведено до конечного результата.

В бытность Добкина мэром Харькова случился еще один наркотический скандал. В 2008 году в медиа попал документ представления Главного следственного управления МВД Украины, где сообщалось, что, по свидетельствам пойманного наркоторговца, Михаил и Дмитрий Добкины употребляют кокаин. Эту информацию подтвердил и тогдашний министр внутренних дел Юрий Луценко на пресс-конференции. По этому же делу допрашивали ранее упомянутого Олега Медведева, подтвердившего, что в 2004-2006 годах наркодиллер Гаврилов привозил запрещенные вещества "на квартиру Дмитрия Добкина". Медведев заявил, что во время встреч он, Дмитрий и Михаил Добкины совместно употребляли кокаин. Впрочем, это дело вскоре также было закрыто.

Добкин и психиатрия

Если истории о Добкиных и тяжелых наркотиках можно отнести к пагубным привычкам и болезням, то случившееся с их сводным братом и его матерью вряд ли можно хоть чем-то оправдать. Эта история известна в Харькове, но никогда не обсуждалась широкой публикой в стране – и напрасно. Потому что действия, которые предпринял Михаил Добкин, находятся совершенно за гранью человечности.

У Марка Добкина был сын помимо Дмитрия и Михаила, от гражданской жены Марии Щеки, с которой он прожил почти десять лет. По данным сайта " Харьковский антикоррупционный центр", отец мальчика Марк Моисеевич подарил ему квартиру (229 м2) в элитном жилом комплексе Харькова "Садовая горка".

После смерти отца встал вопрос о наследстве, и маленький сводный брат Толик, согласно украинскому законодательству, как и старшие братья, мог на него претендовать,. И здесь Михаил Добкин, похоже, пошел на самые мерзкие шаги: он решил через суд добиться признания гражданской жены отца недееспособной алкоголичкой, чтобы добиться опеки над братом - а, значит, и дальше контролировать наследство, оставшееся после отца.

Для того, чтобы добиться своей цели Добкин подал соответствующий иск в суд. На то время Мария жила в России. Но когда вернулась в Харьков, по неизвестному вызову, который не делали ее родные, к ней приехала скорая помощь и увезла в заточение в психиатрическую больницу.

В суд Марию Щеку доставили прямо из психиатрической больницы. Женщина никак не реагировала на внешние раздражители и была очень инертной. При этом, еще за два часа до заседания - перед тем, как ее вывозили из больницы, по утверждению родных, Мария выглядела абсолютно адекватной. Такие изменения в поведении, разумеется, до сих пор вызывают очень много вопросов и подозрений, в том числе касательно злого умысла по отношению к ней. Адвокат Марии Щеки Анатолий Тарасенко тогда заявил журналистам: "Почему она была доведена до этого состояния, какие были методы влияния, чтобы она оказалась в таком состоянии, я думаю, это нужно выяснить, причем в криминальном процессе. Она была против своей воли отправлена в медучреждение. Кроме того, у нее еще и забрали сына".

В 2019 году Дзержинский райсуд Харькова ( дело № 638/11349/18 можно найти в ЕДРСР) постановил забрать ребенка у Марии (без лишения родительских прав) и передать опеку над малышом Михаилу Добкину. Маму обязали выплачивать алименты сыну до совершеннолетия. В 2019 году сводному брату Добкина Анатолию поменяли имя на Давида.

Поговаривают, что именно этот поступок Михаила Добкина поставил крест на его дружбе с Геннадием Кернесом, который не одобрил подобный путь решения вопроса со сводным братом. Поэтому, когда Добкин в своих роликах ссылается на Кернеса и обещает продолжать его дело развития Харькова, это для знающих людей выглядит совсем неуважительно к памяти бывшего друга. Кернес бы такое точно не одобрил. Как не одобрил мерзкое решение упечь в психушку беззащитную женщину исключительно ради того, чтобы не делиться наследством.

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