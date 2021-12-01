Полный 'фейспалм', — Кира Рудык об обращении президента к парламенту

Пустые популистические заявления, которые невозможно выполнить, и абсолютная оторванность от реальности. Так лидер партии "Голос" Кира Рудык прокомментировала обращение президента в Верховную Раду. За выступление главы государства стыдно, и за это, к сожалению, будут платить украинцы.

"Все выступление президента у оппозиции было лишь одним жестом - это "фейспалм", когда люди закрывают лицо рукой, потому что не способны выдержать стыда, который происходит. Оппозиционеры просто смотрели друг на друга и думали: "что он говорит? Какое отношение это имеет к реальности?". Никакого. Президент либо в слишком теплой ванной, либо живет в какой-то другой стране, в которой COVID-19 не проблема, в которой мы энергетически независимы, в которой у нас достаточно денег, чтобы воплощать в любые программы в жизнь", — подчеркнула представитель оппозиции.

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Озвученные президентом популистические заявления физически невыполнимы.

"Президент говорил о новых инициативах и программах. Наверное, ярче всего было — использовать деньги от ренты для того, чтобы сделать экономический паспорт для детей и раздать эти деньги им. Как идея — неплохо, так же, как и тысяча гривен Зеленского. Может быть реализовано? Нет. В 2022 году в бюджете заложено 4 млрд грн доходов от ренты, а детей в Украине сейчас 7,5 млн. То есть это меньше, чем по тысяче гривен на ребенка", — объясняет лидер "Голоса".

Также президент ничего не сказал о государственном перевороте, который сам же анонсировал в пятницу.

"Президент ничего не сказал о перевороте, а значит вред рептуационному государству, причиненный накануне его же заявлениями, не снят. Государство будет терять деньги и будет иметь клеймо ненадежного места для инвестиций", — подчеркивает народный депутат.

Депутаты не услышали от главы государства, что было исполнено в текущем году и как противостоять угрозам и кризисам дальше.

"Мы увидели абсолютную оторванность от реальности. Нам поможет только четкое понимание проблемы и план, как эти проблемы решить. Сегодня мы ничего трезвого не услышали, только пустые заявления, которые невозможно выполнить", — говорит Кира Рудык.