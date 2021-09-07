Полиция провела обыски у и.о. мэра Кривого Рога Вилкула: названа причина

У исполняющего обязанности городского главы Кривого Рога Юрия Вилкула во вторник, 7 сентября полиция провела обыски по делу о смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова. При этом изъяли телефоны и компьютеры.

Как сообщил Первый городской, Главное следственное управление Нацполиции также провело обыски у его двух заместителей - Евгения Удода и Александра Катриченко и у депутата городского совета Виктории Третьяк. По предварительной информации, ничего незаконного не обнаружили.

Как сообщило издание, полиция планировала провести обыски и по месту жительства 87-летней тещи Константина Павлова Лидии Бишук. Однако женщины в это время не было дома и правоохранители решили не ломать двери жилища.

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Обыски на своей странице в Facebook прокомментировала депутат Виктория Третяк. Она подтвердила, что они связаны со смертью бывшего градоначальника Константина Павлова. Она отметила, что ее дом обыскивали с восьми утра. Обыск проводила группа следователей из Киева при поддержке спецназа.

По ее словам, Печерский суд дал шесть постановлений об обыске ее имущества.

Третяк связывает произошедшее с ее недавними заявлениями о невозможности самоубийства Константина Павлова.

Со своей стороны заместитель начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк рассказал, что сегодня, 7 сентября, правоохранители провели 16 обысков на территории Кривого Рога. Он уточнил, что обыски происходили у лиц, которые могут владеть информацией о гибели Павлова. При этом он отметил, что были изьяты цифровые носители, на которых "могла быть информация, связанная с гибелью бывшего мэра Кривого Рога".

Известно, что Константин Павлов погиб 15 августа. Его тело обнаружили на пороге его же дома, рядом с ним лежал охотничий карабин.

Полиция разрабатывает три версии гибели мэра – убийство, самоубийство (доведение до самоубийства) или неосторожное обращение с оружием.

Также было обнародовано видео с камер наблюдения, на котором зафиксированы последние минуты жизни мэра. На записи видно, как Павлов ходит по коридору с карабином в руках, курит и ведет переписку на телефоне. Позже выяснилось, что вся переписка с телефона чиновника была удалена.

Как сообщал OBOZREVATEL, причиной доведения до самоубийства Константина Павлова могли стать теневые схемы с тендерной документацией, о которых он не знал.