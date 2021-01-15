Поклонська відповіла на слова Кравчука про "компроміс" щодо Криму

Депутатка нелегітимної Держдуми Росії, "експрокурорка" тимчасово окупованого Криму Наталія Поклонська вважає, що Україні і Росії потрібно йти шляхом переговорів і пошуку компромісів.

Так вона прокоментувала в Instagram заяву глави української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука про те, що Україна "готова до компромісів".

"Зрозуміло, що йдеться про Крим, статус якого не обговорюється, – це вибір людей, які проживають на півострові. Але, як варіант одного з компромісів, можна було б розглянути питання створення майданчика з аналізу причин проведеного референдуму в Криму", – зазначила вона.

За словами Поклонської, в межах аналізу причин та умов псевдореферендуму повинні бути вивчені "державний переворот і масові заворушення, повалення й криваве захоплення влади, переслідування та фізичне знищення російськомовного населення в Україні".

"Подальше ставлення до кримчан із боку української влади як до злочинців і зрадників також підлягає вивченню (вибух електроопор, перекриття питної води, викрадення людей на кордоні, тюремні терміни і переслідування за держзраду тощо)", – додала "депутатка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кравчук відповів на питання від росЗМІ, чи вірить він у порушення прав людини в Криму до і після окупації Росією. А також про "примирення двох держав" щодо півострова.

"Ми сім років намагаємося домовитися щодо Донбасу, але не можемо. Не кажу, що Україна в усьому ідеально права. Але готова до компромісів. У форматі диктату, звинувачень і вимог до України ніякі домовленості неможливі. Це дорога в глухий кут", – заявив він.

Зі свого боку росЗМІ побачили в цих словах натяк на "компроміс України з РФ щодо Криму".