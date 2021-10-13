Власть не может действовать стратегически и руководствуется принципом 'один шаг, а дальше посмотрим', – Кира Рудык

Действующая власть Украины делает очень короткие и часто непродуманные шаги, которые не имеют стратегического основания. Это прослеживается не только в вопросах внешней политики. Это – общий принцип работы власти по всем направлениям.

Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудык.

"Даже сотрудничество с Германией, с Францией, с Соединенными Штатами для власти сейчас – не длинная и продуманная стратегия, которая нас должна привести к успеху. Это "один шаг, а дальше посмотрим". Достаточно вспомнить поездку Зеленского в США и план "трансформации страны" на 277 млрд долларов, который до и после визита никто не видел.

Это таким образом мы хотим показать Соединенным Штатам, что мы надежные партнеры и с нами можно строить какие-то долгосрочные отношения? Вспомните два года полного игнора вопроса "Северного потока-2", где, по сути, была абсолютная тишина и теперь, когда уже поздно, власть схватилась "что же теперь делать", — напомнила политик.

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Подобный дискурс присутствует и в правительстве: до прошлой недели Кабмин не поднимал вопрос о тарифах, подчеркнула Кира Рудык. А ведь это критический вопрос энергетической безопасности, энергетической независимости, о котором оппозиция кричала еще с весны.

Полное отсутствие способности мыслить стратегически, больше, чем на один шаг, проявляется во всем, уверена лидер партии "Голос". Именно поэтому у государства сегодня есть только точечные результаты. Это движение в разные стороны одновременно, хаос, не приведет к успешному результату, уверена Кира Рудык.