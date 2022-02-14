Знаю, что о "массовых акциях" немного засмелое заявление, но оно навеяно брифингом немецкого канцлера Олафа Шольца и президента Владимира Зеленского.

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Ще вранці у британському The Guardian з'явилася стаття про українсько-російське турне Шольца, в якій журналісти розповіли про нову концепцію Заходу: за словами джерела видання, Шольц запропонує Путіну "діалог" і спробує з'ясувати, у чому причина невдоволення Росії.

Крім того, ймовірно, він наголосить, що вступ України до НАТО не є реалістичною перспективою у найближчому майбутньому. Тому як компроміс Росія може одержати гарантії того, що Україна не вступить до НАТО "в найближчі 10 років".

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Подібну фразу Шольц озвучив на брифінгу із Зе: питання про членство в Альянсі для України неактуальне, і дивно, що Росія зробила предметом дискусій питання, яке не стоїть зараз на порядку денному. Тобто раніше лідери держав НАТО говорили, що ніхто сторонній не має права вказувати їм, приймати чи не приймати до Альянсу нових членів… А тепер ось, виявляється, має…

Зеленський прокоментував цю тему дуже розчаровано: Україні натякають, що можна не ризикувати і не порушувати постійно питання про членство в Північноатлантичному альянсі. "Вже зараз питання, скільки Україна йтиме цим шляхом і з ким? А може, відчинені двері НАТО – це така мрія для України, а тому я вважаю, що ми повинні рухатися своїм шляхом, і головне – щоб наша армія була потужна", – заявив Зеленський.

Узагалі, український президент був недипломатично різкий в оцінках. Наприклад, німецький журналіст запитав, чи знає щось Зеленський про санкції, які Захід постійно обіцяє накласти на РФ в разі інтервенції, то відповідь була такою: ні, і постійно запитую, і не тільки Шольца, але й президентів інших держав, але якоїсь зарозумілої відповіді я не отримав.

Звісно, що тема вступу в НАТО не була єдиною на переговорах. Також Зеленського змусили пообіцяти розробити документи щодо особливого статусу на Донбасі й проведення там виборів (як видно з усього – за російською формулою) та, варто припустити, йшлося про зняття міжнародних санкцій щодо "Північного потоку".

Але поки що всі подробиці невідомі… до часу, доки про них не дізнався Арахамія…