Подоляк о подозрении Медведчуку: спрятаться не получится, придется пройти через суд

Нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку, которому подписали подозрение в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму, придется пройти через следствие и судебный процесс. У президента Владимира Зеленского достаточно политической воли, чтобы в Украине работал принцип верховенства права.

Об этом в комментарии для СМИ во вторник, 11 мая, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул: спрятаться у нардепа не получится.

"Это может вызвать только ироническую улыбку – как влияет сила закона на людей, которые привыкли жить над законом в течение десятилетий. К сожалению, история с Медведчуком – это классическая история о "вечно неприкасаемых, которым законы не писаны". Так или иначе, Медведчуку, как и его сообщникам, придется пройти через следствие и судебный процесс, как это и предусмотрено законом. Спрятаться не получится", – сказал политик.

По его словам, деструктивная деятельность Медведчука в течение десятилетий была прозрачной для общества – госбезопасность постоянно находилась под разрушительными ударами его медиа-империи, а также политик, как отметил Подоляк, использовал десятки классических непрозрачных схем и сделок, о чем есть много журналистских расследований.

"Общество прекрасно понимает, что этот человек не мог организовывать свои "энергетические бизнесы" честно. Только политическая "крыша" в разных властях течение многих лет помогала Медведчуку избегать внимания правоохранительных органов и прокуратуры. У президента Зеленского достаточно политической воли, чтобы в Украине действительно работал принцип верховенства права и равенства всех граждан перед законом и судом", – подчеркнул Подоляк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 мая правоохранители провели обыски в двух столичных домах народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

В тот же день Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала подозрения Медведчуку и Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене и разграблении ресурсов в Крыму.