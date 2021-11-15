Под МВД требовали санкций в отношении одиозного политика Краснова

15 ноября в Киеве под зданием МВД началась акция протеста, на которой требовали санкций в отношении скандального политика, экскандидата в мэры Днепра, депутата Днепровского горсовета Загида Краснова. Митингующие утверждают, что Краснов якобы ведет бизнес с Россией и требуют применить к нему санкции.

Об этом сообщило издание Stopcor. Участники акции обвиняют Краснова в том, что он якобы связан с сепаратистом Олегом Царевым.

"Загид Краснов – депутат Днепровского горсовета, который имеет связи с Виктором Медведчуком. Он также тесно сотрудничал с "ватником" Олегом Царевым. Сегодня же Краснов ведет бизнес с Россией – страной, с которой у Украины уже 8-й год продолжается война. По нашим данным, Краснов имеет торговые отношения с Россией, в частности речь идет об импорте и экспорте запчастей", – подчеркивают активисты.

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Инициатор акции – ОО "Спільна варта". К участию присоединились представители ОО "Традиция и порядок". Поддержать акцию коллег присоединились активисты ВОО "Стоп коррупции", а также небезразличные граждане.

Митингующие обратились в МВД с требованием ввести санкции в отношении Загида Краснова, а также в правоохранительные органы с просьбой расследовать дела политика со страной-агрессором. Далее активисты направились в СБУ. Именно эти два органа занимаются формированием санкционных списков.

"МВД должно детально ознакомиться с уголовным прошлым Загид Краснова! А СБУ должна выполнить свои обязательства перед Украиной и выяснить всю правду о связи Краснова с сепаратистами", – потребовали активисты.

Митингующие заявили, что им якобы удалось найти прямые связи между Красновым и Царевым.

"Как мы выяснили, человек, приближенный к Краснову, сегодня занимается бизнесом сына Царева – Максима. Речь, в частности, о Леониде Лукьянове, который является историческим основателем одной из крупнейших фирм Краснова – ООО "Экоэнергосервис Днепр". Сегодня же Лукьянов руководит до сих пор действующими фирмами Царева-младшего (находящегося в России): "Гроссуляр" и ООО "Днепропетровский компьютерный центр", – отметили митингующие.

По их словам, люди с орбиты Царева сегодня работают у Краснова. В частности, речь идет о члене партии Краснова "Общественная сила" – Александре Даценко, который является историческим совладельцем до сих пор действующей фирмы Царевых – ООО "Аста Элит".

Что касается самого Царева, то экс-регионал скрывается в России и находится в международном розыске.

Царев открыто поддерживал сепаратистское движение на Востоке Украины, был лидером движения "Юго-Восток", так называемым "спикером парламента" Союза народных республик - объединение террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

15 апреля 2014 года прокуратура г. Киева внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении Олегом Царевым посягательств на территориальную целостность государства в связи с публичными выступлениями Царева во время массовых мероприятий, а также в СМИ, где он призвал к разъединению страны, посягал на территориальную целостность государства и выражал сепаратистские намерения. В ноябре 2015 года Генеральная прокуратура Украины начала процедуру заочного осуждения Олега Царева.

Отметим, что в июле 2021 года сам Загид Краснов заявил в своем Telegram-канале, что за последние три месяца дважды летал в Россию.

Ранее его сын, депутат Днепропетровского областного совета Руслан Краснов попал в скандал : в своем Instagram он выложил видео прилета в Москву. Также сын политика публиковал виды столицы страны-агрессора и фото из роскошной гостиницы. Позже он удалил stories.

Немного погодя Краснов-старший сообщил, что его сын якобы посещает бабушку и дедушку в Дагестане. По словам Загида Краснова, его отец больной и Руслан поехал навестить дедушку. Впрочем, в stories сын депутата не упоминал о посещении родственников, а публиковал виды Москвы и роскошные номера. Сам Загид Краснов заявляет, что регулярно посещает Россию и собирается туда снова. Таким образом, семейство политика открыто ездит в страну, ведущую агрессивную войну против Украины.

Отметим, что сын Загида Краснова – Руслан тоже пошел в политику. 27-летний Руслан является депутатом Днепровского облсовета. Буквально несколько дней назад он попал в очередной скандал, гоняя городом на бешеной скорости.