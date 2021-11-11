Сын одиозного политика Краснова гонял по Днепру на сумашедшей скорости – СМИ

Сын одиозного днепровского политика, депутат облсовета от "Громадської Сили" Руслан Краснов якобы гонял по городу со скоростью далеко за сотню км/ч.

"Видоотчет" о своих действиях, на котором видно показатели спидометра, он опубликовал в Инстаграм-сторис, передает Днепровская Панорама.

На фоне недавнего резонансного ДТП в Харькове, где любитель скорости, "мажор" Николай Харьковский на Infiniti устроил смертельное ДТП, в котором погиб 58-летний мужчина, а трое людей оказались на больничной койке, манера вождения днепровского политика не выглядит невинной шалостью, отмечает издание.

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Также напомним, что в январе 2008 года отец депутата облсовета, Загид Краснов, на Набережной Заводской на Porsche Cayenne Turbo на скорости въехал в авто молодого предпринимателя, двигавшееся впереди. Тот получил серьезные травмы. Видимо, Руслан решил пойти по стопам отца не только как "политик", но и в других вопросах.

Мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook обратил внимание на эту ситуацию и на то, что в нашем обществе до сих пор есть двойные стандарты, и в нашей стране порой можно делать все, что угодно, если только ты не являешься большим начальником.

"Ты можешь красть, врать, скупать голоса на выборах, бегать из партии в партию, сидеть в обнимку с Ющенко, а потом – с Медведчуком, менять фамилии, обвинять других в угрозах физической расправой, а потом стыдливо прятаться, собирать титушек, драться с муниципалами, жечь коммунальную технику, организовывать приплаченные митинги, подкупать судей и журналистов.

Ты можешь хвататься крокодиловыми барсетками и дорогими часами, нарушать правила ПДД, нагло ездить с визитами в Москву, обниматься с дагестанскими бойцами ММА, приглашать русских рэперов к себе в рестораны, хамить и вообще выглядеть полным неадекватным дегенератом.

Но тебе за это ничего не будет.

Ты не будешь интересен ни прокуратуре, ни полиции, ни СБУ, ни многочисленным антикоррупционным органам...

Тобой не заинтересуются ни "гражданское общество", ни активисты с общественниками, ни "свободная пресса" с журналистами-"расследователями".

Все только пожмут плечами: "Ну что в этом такого? Ну бегают придурки по городу, кому они нужны? Вот если бы это был целый мэр, тогда даааааааа...", – отметил городской голова.

Однако, уверен мэр, это не "придурки", а мафия, чувствующая себя безнаказанной в Днепре. Филатов отметил, что не перестанет с ней бороться, даже если не дождется помощи.