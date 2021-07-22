Сын скандального экс-кандидата в мэры Днепра Загида Краснова уехал в Москву

Сын скандального политика, экс-кандидата в мэры Днепра Загида Краснова, депутат Днепропетровского облсовета Руслан Краснов уехал гульнуть в Москву. Видео о своем турне по столице государства-агрессора России Краснов опубликовал на своей странице в Instagram.

Об этом сообщило местное издание Днепровская Панорама и обнародовало "видеоотчет" депутата. В своем видео Руслан Краснов называет Москву "суетным городом" и любуется шпилями сталинской высотки МГУ и видами на бизнес-центр Москва-Сити.

"О целях визита сын Загида Краснова не распространялся. Вероятно, тот уехал на "малую родину" погулять на наши с вами деньги. Понимая любовь Краснова к "красивой жизни", хочется верить, что он проведет "московские каникулы" в зале дорогого ресторана, а не на ковре куратора из ФСБ", – написало издание.

Видео дня

Визит депутата прифронтовой области в Москву должен заинтересовать компетентный отдел СБУ, отметили на днепровском сайте.