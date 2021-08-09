Почти половина украинцев считают свое положение невыносимым, большинство испытывают негативные эмоции к власти – опрос

46,6% украинцев считают, что терпеть нынешнее положение уже просто невозможно. И только по мнению 11% – все не так плохо и жить можно.

Таковы результаты опроса социологической компании SOCIS, проведенного с 29 июля по 3 августа. 39,1% считают, что жить трудно, но можно терпеть.

В общем 65,6% считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 19,6% – в правильном направлении.

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Основную ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране несет президент Владимир Зеленский. Так считают 37,3% украинцев. 27,4% возлагают ответственность на правительство, 19.6% на Верховную Раду, 1,6% – на оппозицию.

Подавляющее большинство украинцев испытывают к нынешней власти отрицательные эмоции. В частности, 47% опрошенных разочарованы властью. 16,7% испытывают тревогу, 9,5% – отчаяние, 7,7% – равнодушие, по 5,5% испытывают в отношении властей ненависть и страх. Совокупно негативные эмоции к власти испытывают 91,7% опрошенных, положительные – 33,2% (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа).

18% надеются на власть, 5,5% – оптимизм, 3,8% – интерес, 2,2% – уверенность, столько же имеют симпатию к власти. 1,7% испытывают гордость за нынешнюю власть.

Исследование проводилось с 29 июля по 3 августа 2021 методом телефонного опроса САТІ. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. В общем, было опрошено 2000 респондентов.