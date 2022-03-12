Сегодня 17 день войны.

Мы все должны себе ясно давать отчёт в том, что эта война закончится только после нанесения тяжёлых военных поражений путинской военной машине.

Мы должны сделать для Путина свой Сталинград под Киевом. Свою Курскую дугу под Харьковом.

Берлином для Путина будет полное освобождения Украинской земли от оккупантов, включая Крым и Донбасс.

Только тогда, когда мы выдворим врага за пределы нашей страны и наступит Мир.

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Никакие переговоры с этим фашистским режимом ни к чему не приведут.

Максимум о чем можно договариваться сейчас - это гуманитарные коридоры, обмен пленными и трупами погибших. Хотя похоже ни пленные, ни тела Путину не нужны.

Если наши военные победы зависят не только от Героизма наших воинов, но и от поставок оружия от наших Западых союзников, то качество борьбы в информационно-психологической войне зависит в решающей степени от слаженности работы государственных структур и миллионов волонтёров, которые готовы выполнять задачи по массовой информационно-психологической войне с РФ.

Вот две главные цели которые нам нужно достичь для Победы:

Цель номер 1 - снижение уровня поддержки войны против Украины. Она же равна снижению уровня поддержки фашистского диктатора Путина.

На сегодня судя по опросам 70-75 % русских, одурманенных пропагандой, поддерживают вторжение в Украину.

Наша задача: снизить уровень поддержки войны в РФ ниже 40 %, а ещё лучше ниже 30 %.

Для того, чтобы добиться достижении цели номер I нам необходимо достичь цели номер II.

Цель номер II - снизить уровень доверия к государственным СМИ РФ. Именно на доверии к "зомбоящику" держится власть Путина.

Для того чтобы победить врага на его поле, мы должны понимать как за 20 лет пропагандистская машина Путина зомбирует россиян.

Любая война всегда начинается с пропаганды, чтобы обмануть свой народ и заставить людей согласиться с убийством мирных граждан в своей или чужой стране.

Достигается эта цель лживыми сообщениями в СМИ, чтобы одураченные поддерживали действия армии.

Вот 10 ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПОВ ПУТИНСКОЙ ПРОПАГАНДЫ которые нам всем необходимо будет знать и использовать против врага - для нашей Победы.

1. МЫ НЕ ХОТИМ ВОЙНЫ, МЫ ЗАЩИЩАЕМСЯ.

Нужно убедить людей, что они плохие и ненавидят "нас" и уже начали (или готовы начать) первыми;

"Мы на никого не собираемся нападать, и на Украину не напали".

Мы показывали и докажем, что Украина не могла нападать на РФ. Силы были слишком не равны. На тот момент.

2. ТОЛЬКО ПРОТИВНИК НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАЧАЛО ВОЙНЫ.

"Войны можно было бы избежать, если бы правительство Украины приняло условия Москвы".

Тут мы ничего не будем доказывать. За нас будут говорить ПОХОРОНКИ.

Цена за развязываниям войны против мирной Украины будет очень дорогой!

Уже сейчас потери русских больше чем за 13 лет войн с Чечней и приближаются к потерям СССР в Афгане.

3. ЛИДЕР ВРАГА СУЩИЙ ДЬЯВОЛ И ИСТИННОЕ ЗЛО.

Нужно образ врага персонифицировать и показать стаду, что глава, руководитель врагов — это нацист, наркоман или продажный;

Тут мы уже показали и ещё покажем русским, что наш Лидер Президент Зеленский своей стойкостью и решимость вдохновляет нас держать оборону столько, сколько потребуется.

А затем, под его руководством, мы вышвырнем врага из Украины.

4. МЫ ЗАЩИЩАЕМ БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО, А НЕ НАШИ ЧАСТНЫЕ ИНТЕРЕСЫ.

Мы воюем, используя принципы высочайшего благородства ("раздавить бандеревцев", "защитить русскоговорящее население", "несем русский мир"...)

Наша команда выложила уже около 70 перехватов разговоров русских оккупантов, где они доступным русским языком рассказывали что такое означает "русский мир" - мародёрство, убийства мирных жителей, уничтожение мирных городов. Выложу ещё сотни. Пусть русские узнают все из первоисточников - от своих же солдат-оккупантов.

5. ВРАГ ЖЕСТОК И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО СОВЕРШАЕТ ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НАША АРМИЯ ДОПУСКАЕТ ОШИБКИ НЕ ПРЕДНАМЕРЕННО.

Наш народ всегда невинный, а вот наши враги — звери и садисты.

(Бомбим не мы мирных жителей, они сами).

Здесь нам есть что показать и вложить в головы русских. За 8 лет "обстрелов" и "бобмежек" со стороны ВСУ центр Донецка и Луганска - целёхонькие, а преимущественно русскоязычные Харьков и Мариуполь лежат в руинах. И мы это покажем и донесём.

6. ВРАГ ИСПОЛЬЗУЕТ ЗАПРЕЩЁННОЕ ОРУЖИЕ.

"Мы знаем, что есть химические лаборатории США на территории Украины, поэтому бомбим детские больницы, роддомы, школы и кварталы с мирным населением";

Клин клином вышибают. На бред со стороны русских пропагандистов, мы обрушим ещё больший поток бреда в обратную сторону.

Например: "Короновирус придумали союзники Путина - китайцы в своей Ухани чтоб опустошить Сибирь и забрать ее себе. Точно - в Китае уже два года как нет короны, а в РФ умерло 350 тысяч. Такие вот у нас русских - союзнички!"

7. НАШИ ПОТЕРИ НЕ БОЛЬШИЕ, ПОТЕРИ ВРАГА ОГРОМНЫЕ.

Во время войны создается позитивный имидж "нашей" сильной и подготовленной военной силы, и, соответственно, подчеркивается слабость противоположной стороны (мы Украину возьмём за 3 дня).￼

"СМИ говорит, что наша армия хорошо подготовленная, какое мощное и высокоточное у нее вооружение и т.д.

У нас потерь нет, с нашей стороны работают одни профессионалы".

Здесь у нас есть что показать с лихвой. И разбомблённые и сожжённые колоны техники и горы трупов врагов. Воронки от огромных бомб посреди жилых домов.

Все это доказывает полный непрофессионализм и профанацию русских военных.

8. ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ТВОРЧЕСКАЯ ЭЛИТА ПОДДЕРЖИВАЮТ НАШЕ ДЕЛО.

Все умные наши граждане за нас.

"Россия не начинает войны, она их заканчивает".

Мы покажем что, наоборот, лучшие и честные люди России - за Украину: Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Алесандр Невзоров и множество других достойных россиян с нами!

9. НАШЕ ДЕЛО СВЯТОЕ.

Демонстрация того, как представители церкви благословляются на войну и убийство.

Мы покажем Украинских священнослужителей, которые против войны и призывают своих братьев в России остановить войну.

10. КТО СТАВИТ ПОД СОМНЕНИЕ НАШУ ПРОПАГАНДУ - ПОМОГАЕТ ВРАГУ И ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДАТЕЛЕМ.

Те люди, у которых в голове мозги, а не вата, - враги, потому что наше правое дело не поддерживают.

Это пожалуй самый сложный миф русской фашисткой пропаганды.

Но на него мы не будем отвечать: ни фото, ни видео обращения не помогут.

Русские сами будут видеть как их жизнь ухудшается с каждым днём - рост цен, падение покупательной способности, массовая безработица и обнищание - вот то, что подорвёт доверие в "мудрость" "великого кормчего" Путина.

Путлеровские глашатаи-подонки действуют с исключительной точностью по всем пунктам.

Но поскольку мы хорошо знаем методы врага, мы побьем его на его же поле - нашей Правдой!

Враг будет сломлен и Победа будет за нами!