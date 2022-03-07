Россия задействовала 95% всей группировки для вторжения в Украину – Пентагон

Россия уже выпустила 600 ракет по Украине, а 95% сил, которые страна-агрессор сосредоточила вокруг нашей страны, – уже задействованы. Кроме того, большая колонна оккупантов, растянувшаяся на 65 км недалеко от Киева – вероятно, застряла без топлива.

Об этом заявил высокопоставленные чиновник Министерства обороны США. Его слова приводят CNN и ВВС.

Он отметил, что в воскресенье, 6 марта, наблюдались бои в Херсоне и Николаеве. Также российские войска все еще пытаются окружить Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

В то же время большая колонна к северу от Киева, которая растянулась на 65 км, застряла на месте. Наблюдатели предполагают, что она увязла в грязи и сожгла уже все топливо.

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Кроме того, российская авиация все еще не может взять под контроль небо над Украиной. Украинские самолеты и вертолеты, а также ПВО продолжают противодействовать этому.

В Пентагоне также не видят признаков, чтобы морской десант оккупантов готовился высадиться в районе Одессы.

"Считаем, что у украинцы в большинстве регионов страны еще есть средства связи и доступ к интернету", – подчеркнул чиновник.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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