По результатам встречи Зеленского с Макроном подписали важные документы: подробности от ОП

Украина и Франция подписали несколько двусторонних соглашений во время визита французской делегации в Киев и переговоров Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. Речь идет, в частности, о документах в оборонно-промышленном секторе и сотрудничестве МВД с Thales International SAS , а ГСЧС – с Desautel SAS.

Об этом сообщили на сайте Офиса президента. Переговоры прошли во вторник, 8 февраля. По словам главы украинского государства, страны перевели в практическую плоскость следующие проекты:

снабжение 130 локомотивов компании Alstom на сумму 900 миллионов евро;

поставка 370 единиц пожарно-спасательной техники из "Десотель Эшель Рифо" на 300 миллионов евро;

проект по строительству патрульных катеров для Государственной пограничной службы;

Париж и Киев будут продолжать совместную работу по созданию национального авиаперевозчика.

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"Между странами подписано соглашение между Укроборонпромом и французской компанией Thales. Также подписано заявление Укроборонпрома с французской стороной по реформам оборонно-промышленного комплекса Украины", – рассказал Зеленский.

Какие соглашения были подписаны:

меморандум о взаимопонимании между МВД Украины и "Талес Интернешнл САС" подписали Денис Монастырский и Кристоф Лановски.

Гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев и Кристоф Лановски скрепили подписями Соглашение о сотрудничестве.

Совместное заявление о намерениях между ГСЧС и АО "Десотель" (Desautel SAS) подписали и.о. главы ГСЧС Сергей Крук и президент группы Desautel Жером Десотель.

Глава правления УЗ Александр Камышин и гендиректор компании Alstom Анри Пупар-Лафарж подписали Меморандум о взаимопонимании между АT "Украинская железная дорога" и Alstom Transport SA.

Напомним: Макрон 8 февраля прибыл в Киев, чтобы обсудить с Зеленским политический кризис и эскалацию на украинско-российской границе. Визит Макрона стал первым приездом французского президента в Украину за последние 24 года. Про главные итоги встречи читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, французский президент Эммануэль Макрон напомнил главе Кремля Владимиру Путину, что Россия нарушила территориальную целостность Украины, оккупировав Крым и вторгшись в Донбасс. Президент РФ со своей стороны выдал фейки о "госперевороте в Украине" и "защите крымчан".