"Плевок в душу русского мира": может ли Кремль действительно признать террористов "Л/ДНР"

В феврале российская Госдума рассмотрит предложение о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами. По мнению инициаторов обращения, это обеспечит безопасность и защиту "республик" и "положит начало процессу международного признания государств".

OBOZREVATEL попытался разобраться, зачем нужно это предложение и какими могут быть последствия.

Автором инициативы выступила партия КПРФ – ее члены объясняют свое предложение заботами о безопасности на территории "ЛДНР". "Ситуация на Донбассе крайне тяжелая, люди восемь лет живут в условиях войны, неопределенности и бедствий. Этому уже пора положить конец. Примеры – Абхазия и Южная Осетия. Там тоже были бандитизм, обстрелы. Как только их признали, все успокоилось", – сказал коммунист Николай Коломейцев.

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Предложение о признание террористических образований поддержали далеко не все депутаты страны-агрессора. К примеру, представитель "Единой России" Виктор Водолацкий заявил, что признание марионеточных российских бандформирований независимыми государствами может спровоцировать очень резкую реакцию Запада. "Заявление о признании "ЛНР" и "ДНР" может спровоцировать переговорщиков со стороны США и НАТО на то, чтобы назвать Россию агрессором и обвинить в том, что мы хотим забрать пол-Украины", — пояснил политик.

Даже Владимир Жириновский (лидер партии ЛДПР) сомневается в целесообразности принятия такого решения, утверждая, что признание ничего не изменит, а лишь приведет к санкциям.

Все же 21 января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российский парламент таки рассмотрит проект постановления в течение следующих недель, потому что "НАТО хочет оккупировать Украину", а этого россияне допустить не могут. Поэтому, по его мнению, нужно "искать решение об обеспечении безопасности российских граждан и соотечественников в "ДНР" и "ЛНР".

"Мы видим игнорирование Минских соглашений президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить", – отметил он.

Вскоре после появления инициативы КПРФ из партии "Единая Россия" прозвучало еще одно резонансное предложение – глава фракции Владимир Васильев выпустил видеообращение с просьбой начать поставки военной продукции террористам "ЛДНР", а первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что поставлять нужно вооружение.

"Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать "Луганской и Донецкой народным республикам" необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности", – сказал Турчак, выступление которого транслировал телеканал "Россия-24".

В Украине, разумеется, отреагировали на предложение Госдумы очень резко. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал такой шаг официальным выходом России из Минских соглашений. Но позже дипломат добавил, что пока не видит оснований считать признание ОРДЛО неизбежным, и назвал все это "частью большой игры по расшатыванию ситуации".

Российский журналист Константин Эггерт считает, что признание украинских оккупированных территорий вполне реально. Особенно после отказала США и НАТО предоставить Кремлю так называемые "гарантии безопасности".

"Сказать: "Простите, не рассчитал последствия!" и отвести войска Путин не может. Это будет выглядеть глупо и беспомощно. А вот "взять под защиту от "украинских национал-радикалов" так называемые "ЛНР" и "ДНР" – то есть, фактически, легализовать российское военное присутствие в Луганске, Донецке и вокруг – вполне реально. Для начала, не вполне ясно, считать ли такую акцию "вторжением" и вводить ли санкции. Многие европейцы будут за то, чтобы не считать. И тогда Москва сможет требовать от Киева нового соглашения, взамен Минских, в котором обязательства Украины будут прописаны четко, и выполнять их нужно будет быстро и в одностороннем порядке", – отметил журналист.

Аналогичного мнения придерживается и политолог Аббас Галлямов. По его словам, факт игнорирования ультиматума свидетельствует о том, что у Кремля может не быть другого выхода из ситуации кроме признания "ДНР" и "ЛНР".

"Главный мотив Путина – нежелание выглядеть слабым, прогнувшимся и уступившим. Россия выставила ультиматум, а та сторона взяла и эти ультиматумы проигнорировала. А если не отреагировать, то ты выглядишь слабаком. Ты угрожаешь, замахнулся, а ударить боишься. Это старый уголовный закон: достал нож – бей. Надо что-то сделать, а что делать?" – размышляет он.

По его словам, сценарий возможной войны с Украиной – слишком радикальный и рискованный: "Путин не может не помнить, что когда-то Грачев обещал Ельцину за сутки взять Грозный, а закончилось это политической катастрофой для Ельцина".

Украинские эксперты, с которыми поговорил OBOZREVATEL, категорически не соглашаются с возможностью признания "ЛДНР". Журналист и член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш напоминает, что для признания террористических образований Путину не нужно обращение Госдумы. Для этого достаточно его указа. Но Кремлю сейчас выгоднее попытаться продавить имплементацию Минских соглашений.

Журналист считает, что Госдума проголосует за это обращение, иначе "это будет плевком в душу русского мира". Однако Путин не станет подписывать указ, пока нет реальной угрозы потери оккупированных территорий Донбасса.

"Кремль надеется на то, что сможет заставить Киев реализовать Минские соглашение в трактовке Москвы. А признание "ЛДНР" будет означать выход из этого процесса. Все, что сегодня происходит на наших границах, угрозы и ультиматумы – это все направлено на то, чтобы заставить нас выполнить Минск. Ведь в таком случае Путину не придется ставить ультиматумы НАТО. Достаточно просто заставить нас выполнить Минские соглашения и имплементировать Донбасс с особым статусом в Украину. И вопрос с Альянсом отпадет сам собой", – добавил он.

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков называет вопрос с признанием псевдореспублик козырным валетом в рукаве Кремля, который сейчас использован не будет. Эксперт также склоняется к мнению, что России выгоднее заставить Украину принять Минские соглашения.

"Эти территории и так интегрированы в российскую систему – там и выборы проходили, паспорта российские раздаются, присутствуют спецслужбы и войска РФ. Поэтому в данном случае Кремль получит то, что он фактически уже имеет. Для Путина выгодно продолжать неопределенное и критическое состояние "ЛДНР", давить на Украину, выматывать ее физически, психологически и финансово. А вот это признание – это козырной валет в рукаве, который возможно когда-то будет использован", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил, что 350 тысяч жителей "республики" получили гражданство РФ. При этом, отметил он, выдача российских паспортов продолжится и в будущем.