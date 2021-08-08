Пискун пояснил 'исчезновение' розеток на госдаче в Конча-Заспе, где он жил

Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун утверждает, что он не выкручивал розетки с госдачи в Конча-Заспе, с которой несколько месяцев назад он съехал. По его словам, были сняты только крышки перед ремонтом.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24". Экс-чиновник пояснил, что снятые крышки остались на подоконнике и они все на месте.

Пискун отметил, что кабинет затек и там пришлось менять обшивку. Для установки новых деревянных панелей потребовалось снять крышки розеток.

"Середины розеток все на месте, а крышки от них и от лампочек лежат на подоконнике", – сказал он.

Пискун считает, что проверяющие их просто не заметили. Бывший генпрокурор отметил, что не живет на госдаче уже четыре месяца и зарекся снова заезжать туда.

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Ранее директор дома отдыха в Конча-Заспе Александр Гурин заявил, что бывшие топ-чиновники с трудом покидали госдачи. В некоторых случаях возникали скандалы.

Также он отметил, что во время выезда Пискун якобы снял розетки и унитазы.

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