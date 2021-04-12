Пионтковский заявил о готовности США к тотальной экономической войне против России

Если Россия решится на полномасштабную агрессию против Украины, Соединенные Штаты Америки ответят агрессору небывалым экономическим ударом, который будет мощнее, чем действующие сейчас санкции.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил российский оппозиционный публицист и аналитик Андрей Пионтковский. По его словам, такая поддержка Украины со стороны американских партнеров будет не менее важной, чем военная.

"В случае агрессии, попытки захвата Украины или какой-то ее территории, американцы примут меры. Экономические санкции – болезненные. Но по большому счету – это булавочные уколы. США перейдет к тотальной экономической войне. Это означает отключение от SWIFT, нефтяное эмбарго и арест так называемого "русского триллиона", активов олигархов и чиновников, близких к Путину", – объяснил Пионтковский.

Он выразил уверенность в том, что даже несмотря на то, что американцы не пошлют военные дивизии сражаться в Украину, все остальное в плане военной поддержки будет сделано. Это и поставки оружия, и приезд советников с инструкторами, и присутствие кораблей в Черном море.

"Все эти меры совершенно разрушительны для российской экономики. Пока еще ни одного выстрела не раздалось, а уже видно, как нервно ведет себя рубль на фондовых рынках. Путин бьется в истерике в этой игре в слабака", – сказал публицист.

"Перейти грань, начать реальную войну страшновато. И что же ему делать? Отступить? К сожалению, степень безумия, которое разыгрывается в российских СМИ, такова, что толкнет Путина и его окружение на тот роковой шаг, который будет губителен для России", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подобный сценарий озвучил глава лидирующей партии в Европарламенте (Европейской народной партии) Манфред Вебер. Он предложил, чтобы в случае эскалации российских войск на востоке Украины ЕС и США отреагировали санкциями в отношении РФ – замораживанием счетов олигархов и отделением России от платежной системы SWIFT. В России его слова назвали "политическим пиаром".