Пионтковский указал на слабые стороны Кремля

Имперское безумие, которое присутствовало у Москвы после распада СССР, является слабой стороной Кремля (Россия).

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал политолог Андрей Пионтковский. Он отметил, что от РФ стали отдалятся некогда бывшие союзники.

"Это основной драйвер внешней политики Кремля, который присутствовал всегда после распада СССР. Эта политика, собственно, и привела к грандиозным поражениям не только в Украине", – говорил он.

Пионтковский отметил, что даже нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко ненавидит главу РФ Владимира Путина.

"На протяжении 30 лет он обманывает Москву, уберегая Беларусь от аншлюса", – подчеркнул политолог.

Также он указал, что в Москве боятся признать, что и другие страны отдаляются от Кремля.

"Возьмите Закавказье. Москва боится признаться, но Азербайджан полностью и с большим удовольствием перешел в родную, турецкую гавань. А у армян, униженных и преданных, ничего кроме ненависти к имперской России не осталось. Те же настроения и в Грузии. Средняя Азия, Казахстан – зона борьбы за влияние между Китаем и Турцией", – акцентировал специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, политолог Андрей Пионтковский сказал, что США не могут себе позволить безнаказанную агрессию России в Украине прежде всего ввиду собственной безопасности.